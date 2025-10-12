Încă din 1999, miliardarul a hotărât ca banii să intre într-un cont bancar special, de care nu s-a mai atins. Astfel, în peste 25 de ani, s-a adunat o sumă impresionantă: peste 750.000 de euro, fără a pune la calcul dobânzile aferente.



Reacția jenată a miliardarului: "Mi-e rușine să spun!"

Întrebat despre pensia sa, omul de afaceri în vârstă de 85 de ani a avut o reacție de jenă vizibilă, mărturisind că nici măcar nu este la curent cu situația banilor primiți de la stat.



"Nici nu ştiu ce pensie am. Mi-e ruşine să spun, mi-e ruşine să spun! Scuzaţi-mă… asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie şi nici nu ştiu ce pensie am", a zis Ion Țiriac anul trecut pentru GSP.



Veniturile lunare încasate de magnat de la statul român provin din activitatea sa de dinainte de Revoluție. Fanatik scrie că Țiriac a fost timp de 20 de ani ofițer în cadrul Ministerului de Interne, de unde a ieșit la pensie cu gradul de colonel.

