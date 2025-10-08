Miliardarul a rememorat discuția în care i-a cerut ajutorul șefului statului pentru a redresa o situație pe care o consideră dramatică, însă a rămas doar cu vorbele.



Omul de afaceri a mărturisit că a mers personal la Palatul Cotroceni pentru a-i prezenta lui Iohannis starea dezastruoasă a sportului din țară, subliniind consecințele grave asupra tinerelor generații.



"Cu fostul președinte, învățătorul, am avut o relație bună. O singură dată am fost cu șapca în mână: «Am venit și eu la dumneavoastră că am o problemă»", a început Țiriac să povestească, pentru iAMSport.



"Nu vreți să angajați un om?! Că noi, de dimineață de la șase până seara la șase, ne-am terminat sportul. Nu mai este nimic în țara asta. E păcat de Dumnezeu. Avem un tineret care e bolnav tot. În orice clasă, jumătate e scutită de la mizerabila aia oră de sport", a mai spus omul de afaceri.



„Îți promit că iau doi oameni, nu unul”



Răspunsul primit de la Klaus Iohannis a fost unul care i-a dat speranțe pe moment. Imitând tonul lent și apăsat al fostului președinte, Ion Țiriac a reprodus promisiunea solemnă pe care a primit-o.



"«Domnu’ Țiriac, îți promit că iau doi oameni, nu unul»", i-ar fi transmis Iohannis lui Țiriac.



Finalul a fost însă dezamăgitor, iar angajamentul a rămas literă moartă, spre frustrarea fostului mare tenismen. "N-a luat. Însă faptul că nu există niciun om care să poată să pună piciorul în prag aici…", a punctat Țiriac, care și-a continuat discursul, exprimându-și dorința de a vedea în fruntea țării lideri puternici, care să apere interesele României la Bruxelles.

