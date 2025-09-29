GALERIE FOTO Ion Țiriac dezvăluie ce l-a făcut să vândă turneul de la Madrid, deși fiica sa i-a cerut insistent să nu ia această decizie

Ion Țiriac dezvăluie ce l-a făcut să vândă turneul de la Madrid, deși fiica sa i-a cerut insistent să nu ia această decizie
Miliardarul Ion Țiriac a făcut o afacere bună vânzând turneul din capitala Spaniei.

ATP MadridWTA MadridIon TiriacIoana Tiriac
Ion Țiriac s-a îmbogățit cu aproximativ patru sute de milioane de euro prin decizia de a vinde turneul de tenis de la Madrid, însă dezvăluie că a luat hotărârea ignorând cerința fiicei sale.

Ion Țiriac: „Din cauza politicii l-am vândut. Nu am mai putut.”

Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să nu piardă moștenirea prețioasă a competiției din capitala Spaniei, însă fără succes.

Fostul tenismen român s-a declarat forțat de presiunile politice înspre vânzarea întrecerii.

„Ioana mi-a zis: 'Să nu cumva să vinzi Madridul. Ăla este eritajul nostru, trebuie să-l ținem!'”

„Ioana a zis: 'Să nu cumva să vinzi Madridul. Ăla este eritajul nostru, trebuie să-l ținem!’. Din cauza politicii l-am vândut. Nu am mai putut. Gata, mi-ajunge! Nu mai pot!

Sportul ăsta nu mai are viitor decât dacă patronii merg aici, jucătorii merg dincoace. Se bat la fiecare cinci ani până când își sparg capetele. Fac o înțelegere pe cinci ani, merg mai departe,” a spus Ion Țiriac pentru iAmSport.

Marius Comănescu, despre impactul lui Ion Țiriac Jr. asupra carierei Soranei Cîrstea

„Nu am luat în calcul impactul pe care îl are Ion Țiriac Jr. asupra ei. După mine, el a reușit să o remonteze.

Eu zic că el este principalul factor care i-a readus echilibrul. Nu am știut că o să fie atât de aproape de ea și că impactul va fi acesta,” a declarat Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Reaprinderea flăcării și o a doua parte a carierei în care Sorana Cîrstea a reușit să dezvolte o constanță impresionantă în top 30 WTA, a câștigat turneul WTA 500 de la Istanbul și s-a calificat într-un al doilea sfert de finală de Grand Slam în carieră, toate acestea se datorează impactului avut de Ion Țiriac Jr. în viața Soranei Cîrstea, afirmă Marius Comănescu, în excusivitate pentru SPORT.RO.

„Aș fi vrut să lucrez mai mult cu ea. Ne-am oprit, poate, prea devreme. Nu cred că am apreciat corect, la momentul respectiv, următorii pași ai Soranei.

Părea că nu își mai dorește foarte mult să joace tenis și nu era mulțumită cu o poziție de prima sută, de locurile 60-70. Am avut discuții clare cu ea, iar, pe fondul acela, era greu să aduc ceva în plus,” a completat Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

