Fost lider ATP si triplu campion de Grand Slam, INFECTAT cu noul coronavirus!? | "Am avut simptome timp de doua-trei zile"

Fost lider ATP, Andy Murray este suspectat ca ar fi fost contaminat cu noul coronavirus. "Am fost bolnav pentru doua-trei zile acum vreo luna," a declarat dublul campion olimpic pentru CNN.

"Inainte sa inceapa carantina, m-am autoizolat pentru aproximativ o saptamana. Majoritatea oamenilor cu care am vorbit au avut cateva simptome si s-au simtit usor imbolnaviti. Dar e dificil sa stii daca ai avut sau nu virusul. Evident, testele ar trebui pastrate pentru pacientii in stare severa si pentru medicii din prima linie," a adaugat scotianul.

