Drumul catre grupele Europa League: FCSB - ALASHKERT e joi, 21:30, la PROTV! Bucurati-va de fotbal!

FCSB joaca joi, de la ora 21:30, in direct la PROTV, returul cu Alashkert din turul 2 preliminar Europa League.

FCSB continua drumul catre grupele Europa League, iar joi o intalneste pe Alashkert din Armenia in meciul retur din turul 2 preliminar. In tur a fost 3-0, iar echipa lui Bogdan Andone pregateste spectacol pe arena din Giurgiu. Toate fazele video vor fi in timp real pe www.sport.ro si pe facebook.com/www.sport.ro!

Daca trece de Alashkert, FCSB da peste Mlada Boleslav din Cehia sau Ordabasy din Kazahstan in turul 3 preliminar Europa League. Meciul tur este si el in direct la PROTV!



FCSB l-a transferat pe Pantiru de la Poli Iasi!

Cu cateva zile inainte de returul cu Alashkert, FCSB a mai rezolvat un transfer. Fundasul stanga, mult asteptat de Bogdan Andone, vine de la Poli Iasi pentru 200.000 de euro. Ionut Pantiru are 23 de ani si a jucat 60 de meciuri in ultimii doi ani pentru echipa din Iasi.