Se anunta revolutie la Dinamo! Mario Nicolae vrea schimbarea clubului din temelii: "Mi-am facut deja un dosar foarte stufos"

Mario Nicolae doreste reformarea lui Dinamo din radacini. Oficialul "cainilor" anunta ca si-a facut o lista cu prioritatile.

Directorul sportiv al lui Dinamo recunoaste ca clubul alb-rosu se afla intr-o situatie grea si ca singura cale pentru salvare o reprezinta reformarea totala.

Potrivit oficialului din Stefan cel Mare conditiile de pregatire si logistica de care dispune clubul reprezinta un mare minus in atingerea obiectivelor.

"Cred ca acest club trebuie reorganizat din radacini! Ma refer la structura, oameni, management, angajati si tot ce inseamna viata clubului de zi cu zi. Trebuie o revolutie asa cum nu s-a mai facut de 10-15 ani. Daca vrem sa construim sanatos asta trebuie facut. Cu toate ca Dinamo pleaca acum cu un mare handicap pentru ca actionariatul majoritar este la spanioli. Adica e bagat la cutie! Exista datorii mari de pe vremea lui Ionut Negoita si mai vechi. Se pleaca cu datorii mari. Aceasta reorganizare trebuie facuta in cel mai mic detaliu.

Sunt multe puncte pe care Dinamo trebuie sa le schimbe. De exemplu, Saftica arata dezolant in acest moment. Continuam cu viata de zi cu zi a echipei, alimentatie, vitaminizare si asa mai departe. Sunt foarte multe detalii de pus la punct. Clubul trebuie sa ofere conditii jucatorilor daca vrea sa ceara in schimb performanta.

Cu ajutorul sponsorilor se pot face multe lucruri. Baza Saftica are un potential imens. Sunt aproape doua terenuri de iarba. Putem muta portile unde vrem, ca in Anglia. Din pacate in acest moment conditiile sunt de doua stele si trebuie sa refacem totul, sa le ducem la un nivel de patru stele. Asta daca vrem sa ajungem la normalitate. Atentie, nu vorbim de fite, ci de normalitate! Dinamo trebuie sa beneficieze de tot ce e mai bun.

Daca sunt lasat sa fac ce imi propun si sunt sustinut, eu zic ca putem sa punem totul la punct. Le fac pe raspunderea mea, cu ajutorul oamenilor de bine care iubesc Dinamo. La prima vedere nu e usor, dar daca bati la usile potrivite si nu te dai batut, poti rezolva orice. Acesta e planul meu numarul unu in acest moment. Nu poti cere performanta in momentul in care nu ai un minimum de conditii. Dinamo ar trebui sa aiba facilitati asemanatoare cu cele de la CFR, Craiova sau Viitorul. Pai CFR-ul are incalzire in gazon si la terenurile de antrenament. Despre ce vorbim? In acest moment din punct de vedere al conditiilor si organizarii, Dinamo e in partea de jos, chiar spre liga a doua. Nu exagerez cu nimic, trebuie o adevarata revolutie aici!", a spus Mario Nicolae, potrivit ProSport.

Intrebat daca in momentul de fata se impune ca clubul din Stefan cel Mare sa intre in insolventa, Mario Nicolae a evitat sa ofere un raspuns transant.

"Ma depaseste acest subiect. Trebuie discutat si cu cei care se vor implica mult mai activ in ceea ce inseamna Dinamo. Nu am discutat despre asta pana acum, dar la nivel de organizare sportiva eu mi-am facut deja un dosar de sarcini si e foarte stufos", a mai spus Nicolae.