"Cu Stefan Kovacs, am intrat in lumea zeilor!" Mihai Mironica, despre legendarul antrenor roman care a scris istorie in Europa

In aceasta zi de 12 mai, in 1995, eram in redactia Canalului de Sport, stramosul PROTV-ului.

O zi in care am aflat trista veste ca antrenorul Stefan Kovacs a decedat. Eram o redactie de oameni tineri aflati la inceput de drum. Stiam cat de mare fusese Kovacs chiar daca nu-i traisem cu adevarat perioada de glorie, ‘67-‘87.

La un moment dat, cum numai unor tineri nebuni le putea veni o astfel de idee, ne-am spus ca ar trebui sa-l sunam pe Johan Cruijff, gigantul alaturi de care Kovacs a cucerit de doua ori Cupa Campionilor Europeni, pentru a-i cere o reactie. Eram in epoca fara telefoane mobile, in zorii internetului, adica fara mijloacele de comunicare de azi.

Am gasit un numar de telefon fix de la FC Barcelona, am sunat, am spus ca suntem de la “una television de Rumania” si ca vrem cu senor Cruijff. Am spus si motivul apelului, decesul lui Stefan Kovacs. Sansele de reusita erau cam de 0,000000001%. Vocea care ne-a raspuns ne-a zis ca senor Cruijff este la antrenament, dar ca-i va spune de apelul nostru dupa incheierea acelui antrenament. Am multumit frumos si ne-am vazut apoi de treaba. Eram macar impacati cu gandul ca incercasem.

Dupa un timp, telefonul fix din mica noastra redactie a sunat. Am ridicat blazat receptorul si am raspuns. Am auzit o voce: “hello, good afternoon, this is Johan Cruijff”. Prima oara am crezut ca un coleg imi face o farsa. Dar vocea a insistat ca este Johan Cruijjf si ca vrea sa ofere o declaratie pentru publicul din tara lui Stefan Kovacs in acel moment atat de trist. Sugrumati de emotie, am inregistrat mesajul tulburator al unuia dintre colosii istoriei fotbalului.

Cam atat de mare a fost Stefan Kovacs.