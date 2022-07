Andrei Ivan a fost unul dintre jucătorii de bază de la Universitatea Craiova, fiind golgheterul echipei în sezonul trecut, cu 14 goluri și 11 pase decisive în 33 de meciuri în Liga 1.

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în sport", Sorin Cârțu a declarat că atacantul de 25 de ani trecef printr-o perioadă bună din puncte de vedere profesional, unul dintre motive fiind liniștea pe care și-a găsit-o pe plan personal.

"Andrei are o evoluții constant bună în ultimul timp. Eu am pus-o pe echilibrul lui din viața personală, și-a găsit o prietenă care l-a echilibrat. Are nunta duminica viitoare. Trebuie să fie într-un maxim, să atingă alte culmi pentru că deja atinge și el maturitatea.

(n.r. Îl învoiți pentru luna de miere?)

E încă liber. Știi cum e acum, se face înainte luna de miere și după se căsătoresc. A făcut destule luni de miere", a declarat Cârțu la PRO ARENA.

Relația dintre Anda Butuc și Andrei Ivan ar fi început înainte de sărbătorile de iarnă, cei doi afișându-se pe rețelele de social media o lună mai târziu.

Anda Butuc este o fostă gimnastă. Tânăra a făcut parte din lotul de junioare ale României la Campionatele Europene de la Sofia, din 2014, iar doi ani mai târziu, în aceeași echipă cu Cătălina Ponor, Anamaria Ocolişan, Maria Holbură, a participat la Campionatele Europene de la Berna, unde tricolorele s-au clasat pe locul 6 la echipe.