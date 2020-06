Morosanu, reactie controversata dupa ce a vazut imaginile cu Anamaria Prodan si Dan Alexa: "O lipeam de perete daca imi dadea una!" 

Catalin Morosanu a vorbit despre imaginile virale cu Anamaria Prodan surprinse in urma cu un an, cand impresarul l-a lovit pe Dan Alexa la finalul unui meci.

Luptatorul de K1 a comentat imaginile cu Anamaria Prodan si Dan Alexa, afirmand ca ar fi reactionat violent daca ar fi trecut prin aceeasi situatie.

"Mama, mama, dar ce croseu i-a dat. Tu ai vazut cum a dat? Daca eram eu in locul lui Alexa...Sincer, nu am dat niciodata intr-o femeie, dar sa fereasca Dumnezeu sa vina o femeie sa imi dea una, ca o lipesc de perete. Alexa e baiat finut, e dracoasa ea, o cunosc. Am mai avut un proiect de televiziune si e foarte 'intepata'.

El a fost un gentleman, daca mie venea si imi dadea una, o lipeam de perete. Nu as accepta niciodata asta, nu am dat niciodata intr-o femeie", a declarat Catalin Morosanu la Look Sport.