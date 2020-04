Tanarul care s-a dus pe cal la spitalul unde ii nascuse sotia are acum o casa! Catalin Morosanu a reusit sa stranga o suma impresionanta

Catalin Morosanu s-a tinut de cuvant si Sergiu are o noua casa.

Sergiu a batut 50 de kilometri distanta calare pentru a ajunge la materinatea din Iasi unde fiul sau s-a nascut. Gestul tanarului a impresionat multe persoane, printre care si Catalin Morosanu. Luptatorul a fost la ei acasa, le-a cumparat mancare si a initiat apoi o campanie prin care sa le cumpere o casa, deoarece actuala locuinta a acestora avea doar o camera de cativa metri patrati.

Catalin Morosanu a anuntat astazi ca Sergiu si familia vor locui de acum intr-o casa cu trei camere si bucatarie. Sergiu are impreuna cu sotia trei copii. Suma totala stransa de Morosanu s-a ridicat la 42.600 de euro:

"Pentru ca mi-am dorit sa ofer informatii concrete, pot sa va anunt, de astazi, Sergiu si familia lui au o casa a lor. O casa cu trei camere si bucatarie, indeajuns pentru el, sotia si cei trei copii sa locuiasca in conditii decente. Am avut in total 42600 de euro toti banii.

Si, ca sa vedeti cum lucreaza Divinitatea prin oameni. Dupa aproape o saptamana in care am cautat o multime de variante pentru o casa, am gasit cea mai buna optiune la familia Pislaru din Valea Ursului", a scris Morosanu pe pagina personala de Facebook.