Morosanu a raspuns la intrebarea pe care i-o pune TOATA ROMANIA! Ce a spus despre un meci istoric in 2020

Catalin Morosanu anunta un meci URIAS pentru 2020!

'Moartea din Carpati' le da o veste proasta celor care asteptau o confruntare cu Daniel Ghita. Morosanu nu vrea sa se lupte cu fostul campion din K1. A fost dezamagit de reactiile publice ale acestuia. Ghita si Morosanu a fost la un pas de o confruntare in prima parte a anului, insa echipele lor nu au ajuns la un acord pentru ca meciul sa aiba loc. Morosanu a renuntat definitiv la idee.

"Asteptati-va la o lupta in 2020. Nu va spun unde, dar sa va asteptati. Cu cine... nu va fi roman, va spun sigur, sa nu creada lumea ca ma lupt cu un roman. Dar va fi o lupta interesanta, in ianuarie, februarie o sa stim cu cine ma lupt. Au mai fost discutii pe seama luptei cu Daniel Ghita... Peste tot unde ma duc, lumea ma intreaba cand ma bat cu Daniel Ghita. Nu cred ca o sa ma lupt vreodata cu el. La fel cum se comporta, cum se vorbeste, cum da in toti sportivii... nu pot, nu pot! N-a fost fair-play fata de noi. Daca as face un meci cu el, i-as ridica valoarea. Fara lipsa de modestie, dar cred ca i-as ridica valoarea!", a spus Morosanu pentru PRO TV.