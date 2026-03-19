Mormântul lui Ilie Balaci, vandalizat! Lorena Balaci a depus plângere penală pentru profanare

Ilie Balaci s-a stins din viață în 2018, la 62 de ani.

Ilie Balaci este îngropat în Cimitirul Sineasca din Craiova. Joi, 19 martie, s-a descoperit faptul că mormântul său a fost vandalizat, iar fiica fostului mare internațional român, Lorena Balaci, a depus plângere penală la poliție pentru profanare.

Foto: Corespondenți Pro TV

Crucea de la mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizată. Lorena Balaci crede că cel care a vandalizat crucea dorea să fure fotografia. Cazul este cercetat acum de poliție.

”Sunt urme de sânge. Am fost și am făcut plângere penală. Poliția și-a făcut datoria, s-a mișcat foarte repede. Administrația cimitirului a fost super profesionistă. Poliția a intrat deja în posesia camerelor de filmat. 

Sunt două camere care bat perfect pe mormânt, atât din față, cât și din spate.

Când am ajuns eu la cimitir, șeful cimitirului Sineasca era deja acolo, împreună cu o doamnă, și se uitau pe filmări. Eu am fost ultima dată duminică, pe 15 martie, iar incidentul a fost descoperit abia astăzi”, a spus Lorena Balaci, potrivit fanatik.

”Minunea Blondă” s-a retras din fotbal în 1987, la Dinamo, după ce a evoluat pentru Olt Scornicești și Universitatea Craiova. El a trecut în neființă pe 21 octombrie 2018, la 62 de ani.

