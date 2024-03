Giovanni Becali îl reprezintă pe nepotul legendarului Ilie Balaci! Lorena Balaci a explicat decizia

Tânărul atacant a semnat de curând cu firma de impresariat a fraților Giovanni și Victor Becali și speră la un transfer important.

Atanas Trică a semnat cu firma de impresariat a lui Giovanni Becali

Chiar Giovanni Becali a dezvăluit că îl reprezintă pe Atanas Trică: ”Îl reprezentăm pe nepotul lui Balaci acum. Îl am pe nepotul lui, băiatul lui Trică, are 18-19 ani, e vârf de atac”.

După un sezon petrecut sub formă de împrumut la CSA Steaua, fiul lui Eugen Trică și al Lorenei Balaci a început această stagiune la Universitatea Craiova, însă după doar patru meciuri disputate în tricoul oltenilor, acesta a fost cedat la echipa din Liga 2.

Lorena Balaci a explicat de ce a ales tânărul fotbalist să semneze cu agenția fraților Becali și a dezvăluit că această schimbare s-a produs în urmă cu mai mult timp, înainte ca Laurențiu Reghecampf să revină pe banca formației din Bănie.

Totodată, fiica legendarului Ilie Balaci a explicat că a contat foarte mult relația foarte bună pe care aceasta o are cu Giovanni Becali.

Lorena Balaci: ”Atanas a decis că vrea să meargă pe mâna lui Giovanni!”

”În primul rând Atanas a semnat cu Giovanni (n.r. Becali) înainte să fie Laurențiu Reghecampf antrenor. A fost o chestie foarte personală, eu cu Giovanni mă cunosc de mică, tata avea o prietenie foarte bună cu Giovanni.

Eu am mare încredere, cred că este și va rămâne pentru mult timp cel mai bun impresar din România. Este cel mai bun. Tata avea o relație veche cu Giovanni, încă de pe vremea lui Ceaușescu.

Eu sunt prietenă și cu Florin Manea, dar eu nu m-am dus să bat în ușă la Giovanni. Am primit un telefon de la el, am mers, am avut o discuție prietenească, a fost și Atanas de față și el a decis ca își dorește să meargă pe mâna lui Giovanni.

Și Florin îmi este prieten, dar nu a fost o chestie din partea mea spre un impresar. Giovanni l-a dorit, eu m-am bucurat”, a spus Lorena Balaci, conform sportpesurse.ro.