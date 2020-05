Ministrul Stroe, despre reluarea competitiilor de pe 15 mai: "Doar sporturile acestea se reiau!" Raspunsul ministrului legat de spectatorii la meciuri

Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a sustinut o conferinta de presa unde a vorbit despre reluarea activitatilor sportive de la data de 15 mai.

Starea de urgenta va fi ridicata din Romania pe 15 mai, iar sportivii se vor putea intoarce la antrenamente, insa cu reguli stricte si masuri de protectie.

Ionut Stroe a anuntat care sunt sporturile care pot fi reluate de pe 15 mai.

"Vom crea la nivelul MTS un grup format din profesionisti in domeniul sportului pentru a face analiza din doua in doua saptamani pentru a identifica solutiile cat mai bune.

Regulile propun un regim inchis, care asigura sanatatea sportivilor. Au suferit cateva modificari.

Din 15 mai se vor relua o serie intreaga de sporturi care se vor desfasura individual si in aer liber. Urmatoarele sporturi vor putea fi reluate: aeronautica, alpinism, atletism, automobilismul, caiacul, canotajul, ciclismul, echitatia, golf, karting, motociclismul, tenis, tir cu arcul, tir sportiv, yachting, wind surfing si pregatirea fizica generala.

La pregatire fizica generala, ne referim la exercitii facute individual.

Orice antrenament, orice fel de activitate sportiva trebuie sa fie precedata de o masura de autoevaluare. Deplasarea catre si de la bazele sportive trebuie sa se faca in masurile descrise de autoritati.

Sportivii asistati de antrenori sau alti specialisti, distanta trebuie pastrata in timpul sedintelor tehnice.

Echipamentul sportiv trebuie sa fie folosit de o singura persoana si dezinfectat complet", a declarat Ionut Stroe la conferinta de presa.

Ministrul a explicat in cazul tenisului care vor fi procedurile pentru desfasurarea unui meci.

"Tenis, proba de simplu va avea ca si conditii specifice cateva chestiuni clare. Pe un teren este permis accesul a cel mult 3 participanti, nu este permis accesul pe teren a copiilor de mingi si nici schimbarea terenului.

Jucatorii vor avea propriile mingi, care vor fi marcate si pe care le vor putea folosi doar ei, pe propriul serviciu", a spus ministrul.

"Ne multumim sa vedem la televizor!"

In ceea ce priveste prezenta spectatorilor la meciuri, Ionut Stroe a lamurit aspectul, sustinand ca in situatia prezenta ar fi imposibil accesul acestora.

"Este inca devreme, deocamdata se vor putea desfasura doar antrenamentele, urmand ca in cazul in care parcurgem cu bine perioada de o luna de zile, lucrurile sa se mai relaxeze. In privinta spectatorilor, va trebui sa ne multumim cu competitiile vazute la televizor", a declarat Ionut Stroe.