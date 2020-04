ULTIMA ORA | Romania poate organiza inca un Campionat European de Fotbal! Anuntul facut de ministrul Stroe: ce stadioane sunt luate in calcul si cand ar avea loc

Romania ar putea fi gazda unui nou EURO

Pe langa EURO 2020, amanat pentru la anul, unde Bucurestiul gazduieste 4 meciuri (3 din grupe si unul din optimile de finala), ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe face un nou anunt: Romania ar putea organiza EURO 2028, alaturi de Grecia.

Stadioanele pe care ar urma sa se joace sunt cele din Cluj, Craiova si Bucuresti, cu National Arena si Ghencea.

"Avem discutii cu parteneri din Europa de Est, iar Grecia imi este cea mai draga mie, pentru organizarea unui viitor Campionat European de Fotbal, poate chiar 2028. Si poate luam si Bulgaria si Serbia alaturi de noi. Vrem sa punem in valoare aceasta infrastructura pe care o vom avea. Craiova este unul dintre orasele trecute pe lista pentru acest Euro 2028, cu "Ion Oblemenco", Clujul, cu "Cluj Arena" si Bucurestiul, cu Arena Nationala si noul stadion Ghencea, care va fi o bijuterie. Sunt discutii formale, urmatoarea intalnire voiam sa o organizez eu, in Bucuresti sau la Cluj, dar criza coronavirusului ne-a dat planurile peste cap.

Lansasem invitatii oficiale catre toti ministrii acestor state si sefii de federatii. Vrem un dosar comun de candidatura cu Grecia, am si discutat cu ministrul grec despre acest lucru, la Lausanne, si sunt foarte deschisi. Ne-ar trebui 10 stadioane si infrastructura de transport si impreuna putem sa rezolvam aceste criterii, poate numai noi si grecii. Deocamdata am suspendat orice fel de discutie, din cauza acestei pandemii, dar avem timp", a spus Ionut Stroe, la Oltenia TV.