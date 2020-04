Romania poate sa gazduiasca mai multe meciuri la Campionatul European! Anuntul de ULTIMA ORA al ministrului Stroe

Bucuresti va gazdui partide la EURO 2020, amanat pentru anul viitor.

Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a reconfirmat ferm faptul ca Romaniei de a gazdui cele 4 meciuri deja atribuite Bucurestiului (3 in grupe si unul in optimile de finala) si anunta faptul ca tara noastra ar putea sa primeasca si alte meciuri in plus, in contextul in care unele orase europene nu vor mai putea sa gazduiasca partidele.

"Pot sa confirm ca Bucurestiul va gazdui in mod sigur cele 4 meciuri din calendarul EURO 2020 care s-a amanat cu un an. Din pacate exista in Europa orase dintre cele organizatoare care resimt mult mai dur impactul acestei pandemii si deja au anuntat, oficial sau nu, ca au dificultati in a-si onora angajamentul luat pentru anul acesta. In acest context pot spune foarte clar si limpede ca noi ne afirmam disponibilitatea in a prelua organizarea acestor meciuri.

Pentru ca este o chestiune care tine de onoarea, tine de imaginea si posibilitatile acestei tari. Acest lucru l-am discutat si cu premierul Ludovic Orban, l-am comunicat si presedintelui Federaţiei Romane de Fotbal, cu care am discutii constante... si suntem dispusi sa organizam mai multe meciuri la Bucuresti in EURO 2020", a spus Stroe, intr-o interventie pe Facebook.

"Am scris deja o Hotarare de Guvern care practic va reconfirma în mod oficial angajamentul nostru ferm pentru organizarea acestui extrem de important eveniment. Probabil ca maine va intra in sedinta de Guvern. Este un document care practic declara de interes public si de importanta nationala acest Campionat European de fotbal de anul viitor.

In momentul de fata Hotararea de Guvern se afla la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, unde probabil are deja obtinut avizul. Iar maine va intra pe ordinea de zi a Guvernului sub rezerva obtinerii unui aviz similar din partea Ministerului Justitiei.

Eu sper ca prin aceasta Hotarare de Guvern sa fim foarte bine intelesi ca ne dorim mai mult de la acest important eveniment care practic ne va aduce vizibilitate in plus, va crea imagine Romaniei si ne va aduce multiple beneficii economice si, bineinteles, va suplimenta resursele pe care le putem atrage", a explicat ministrul.