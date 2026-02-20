Preşedinţii Statelor Unite şi FIFA, Donald Trump şi Gianni Infantino, au anunţat un plan pentru reconstrucţia infrastructurii sportive în Fâşia Gaza. Un fond de 75 de milioane de dolari, finanţat parţial de FIFA, va fi lansat pentru reconstrucţia infrastructurii fotbalistice în Fâşia Gaza, devastată de doi ani de război, a anunţat liderul de la Casa Albă.

„Sunt bucuros să anunţ că FIFA va contribui la strângerea unei sume totale de 75 de milioane de dolari pentru proiecte în Gaza. cred că sunt legate de fotbal”, a declarat Trump la Washington, în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace pe care l-a creat şi dedicat reconstrucţiei enclavei palestiniene suprapopulate şi devastate de războiul dintre mişcarea islamistă Hamas şi Israel.

„Veţi construi terenuri şi veţi aduce cele mai mari vedete mondiale, oameni care sunt vedete mai mari decât tine şi mine, Gianni”, a afirmat Trump adresându-se lui Gianni Infantino, preşedintele FIFA prezent la acest eveniment. „Este cu adevărat ceva important (...) şi, dacă pot, voi merge acolo cu voi”, a adăugat el, în contextul în care, din octombrie, este în vigoare un armistiţiu fragil.

Într-un comunicat, Gianni Infantino s-a bucurat de „semnarea unui acord de parteneriat istoric (cu „Consiliul pentru Pace”) care va favoriza investiţiile în fotbal pentru a sprijini procesul de reconstrucţie în zonele post-conflict”.

Construirea unui stadion naţional cu 20.000 de locuri

Planul pentru Gaza trebuie să înceapă de îndată ce condiţiile de securitate o vor permite şi va dura trei ani. Acesta include, în special, „construcţia a 50 de mini-terenuri FIFA Arena în apropierea şcolilor şi zonelor rezidenţiale, a cinci terenuri de dimensiuni standard în mai multe guverne, a unei academii FIFA de înaltă clasă şi a unui nou stadion naţional cu o capacitate de 20.000 de locuri”. Fără a menţiona cifre, FIFA precizează că acordul va mobiliza „finanţări din partea liderilor şi instituţiilor internaţionale”.

Infantino şi Trump îşi afişează prietenia din ianuarie 2025, de la revenirea la putere a preşedintelui american, care a primit în decembrie un „Premiu FIFA pentru Pace” nou creat. Joi, şeful FIFA a purtat o şapcă roşie cu inscripţia „USA” şi „45-47” pentru cele două mandate ale miliardarului republican, oferită fiecărui participant la „Consiliul Păcii”.

La 13 octombrie 2025, în cadrul unui summit privind Gaza, organizat în Egipt, nfantino a anunţat că FIFA va lansa „un fond pentru a ajuta la refacerea instalaţiilor” legate de fotbal în Gaza şi în Cisiordania ocupată, apelând „persoanele şi entităţile din întreaga lume să contribuie la acest efort comun”.

Războiul din Gaza, declanşat de atacul fără precedent al Hamas asupra Israelului la 7 octombrie 2023, a distrus aproape întreaga infrastructură sportivă din micul teritoriu de 365 km2 şi a pus capăt campionatului de fotbal şi meciurilor pe teren propriu ale echipei naţionale, în timp ce sute de sportivi au fost răniţi sau ucişi în conflict.