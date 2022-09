Palatul Buckingham a transmis un comunicat oficial prin intermediul căruia a anunțat că situația în care se află Regina necesită o supraveghere medicală.

UPDATE: Regina Elisabeta a Marii Britanii a decedat la vârsta de 96 de ani, potrivit mai multor publicații din Marea Britanie, printre care BBC și Sky News.

„În urma evaluărilor din această dimineață, medicii Reginei sunt îngrijorați de starea de sănătate a Majestății Sale și au recomandat să rămână sub supraveghere medicală”, a transmis Palatul Buckingham, prin intermediul unui comunicat oficial.

