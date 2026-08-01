A furnizat rapoarte Securității din postura de ghid turistic

Conform datelor publicate de GSP, în urma accesării volumului din fondul de rețea R303384 al Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), Dan Șucu a fost informator al Departamentului Securității Statului (poliția secretă din România comunistă), sub numele de cod "Mircea Crișan".

În perioada în care a fost student la Facultatea Tehnologia Construcțiilor de Mașini (TCM) din cadrul Politehnicii București și ghid al Oficiul Național de Turism Carpați (ONT), actualul patron al firmei de mobilă Mobexpert și al cluburilor de fotbal FC Rapid București și Genoa CFC, ar fi fost recrutat de lt. maj. Andrei Andronic, col. Fulop Atila și lt. col. Iliescu Gheorghe și a semnat "fără rezerve" angajamentul de colaborare cu temutul serviciu secret comunist.

Între august 1984 și decembrie 1987, "Mircea Crișan" a livrat 58 de note informative, care cuprindeau informații depre turiști și ziariști străini, reprezentanți ai unor firme turistice, colegi din cadrul ONT și alte persoane care puteau prezenta interes pentru Securitate. În 2015, la o interpelare asemănătoare făcută de EVZ, CNSAS transmitea că informările făcute de Șucu nu întruneau condițiile legale cumulate pentru a fi declarat drept colaborator al Securității, deși au existat trei opinii separate în Consiliu, aparținând lui Florin Abraham, Florian Bichir și Corneliu Turianu.

Șirul documentelor produse de Dan Șucu se încheie pe 6 noiembrie 1989, cu circa o lună și jumătate înainte de căderea regimului Ceaușescu. Acesta s-a căsătorit cu Camelia Nițoi (tatăl său era director la Întreprinderea de Construcţii, Reparaţii şi de Administrare Locativă - ICRAL), în 1986, și cei doi au fondat brandul românesc de mobilier Mobexpert, în 1993, omul de afaceri având acum o avere de peste un miliard de euro.

O colegă informatoare l-a inclus în categoria "mediocru necesar"

Dan Șucu a fost și el subiectul unor caracterizări furnizate de colegi Securității. Cea produsă de sursa "Sorina" nu a fost deloc măgulitoare.

"La examenul de atestare pentru limba engleză a obținut următoarele note: cunoștințe social-politice 7, patrimoniu turistic 8, tehnică turistică 9, engleză 7. (...) Este dornic să lucreze, vine des pe la ONT, dar e inert, lipsit de nerv și spontaneitate, dar insistent prin prezență".

"Poate deveni un bun specialist (...), dar nu ghid de elită, pentru că este timid, greoi în gândire și ușor bâlbâit în vorbe și fapte. Poate fi inclus în categoria 'mediocru necesar'. (...) Limba engleză nu o stăpânește prea bine, ceea ce constituie pentru el un motiv de inhibiție".

"Poate deveni util, dar imobilismul ce-l caracterizează îl va împiedica să stabilească cu repeziciune niște priorități într-o situație de excepție"