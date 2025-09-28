Într-o dezvăluire mai veche, magnatul a vorbit despre sora sa mai mică, Rodica, persoana care, în umbra celebrității sale, a renunțat la tot pentru a-i fi sprijin necondiționat.



"Avea grijă de mine dintotdeauna"



Deși este o prezență extrem de discretă și necunoscută publicului larg, Rodica Țiriac a jucat un rol esențial în viața fostului mare tenismen, încă din copilăria marcată de sărăcie. Omul de afaceri a recunoscut că sora sa și-a dedicat întreaga existență pentru a-l susține.



"Soră-mea de la început până în ziua de azi a fost omul care a trăit viața doar pentru mine", a spus Țiriac cu ani în urmă.



Fostul partener de dublu al lui Ilie Năstase a dezvăluit că a existat o perioadă în viața sa în care el era "un fel de macho", iar sora sa se ocupa de bunul mers al lucrurilor. "Avea grijă de mine dintotdeauna", a completat el, subliniind că, deși afecțiunea nu era exprimată prin gesturi, legătura dintre ei era de nezdruncinat.



"Noi am fost o familie în care nu te lua în brațe maică-ta, taică-tu, «Doamne, cât te iubesc, cât mi-ești de drag». Dar nu trebuia absolut nimic, pentru că le simțeai din elicopter", a mai zis miliardarul.



Povestea sacrificiului Rodicăi este cu atât mai puternică cu cât vine din perioada copilăriei dificile, într-o Românie afectată de război, și a continuat pe parcursul ascensiunii fratelui său, care a ajuns la o avere estimată de Forbes la 2.3 miliarde de dolari.

