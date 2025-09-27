GALERIE FOTO Vânzarea turneului de la Madrid nu mai e o surpriză: bilanțul incredibil anunțat de Ion Țiriac

Vânzarea turneului de la Madrid nu mai e o surpriză: bilanțul incredibil anunțat de Ion Țiriac
Marcu Czentye
Ion Țiriac a dezvăluit suma pentru care a fost dispus să renunțe la turneul de la Madrid.

ATP MadridWTA MadridTenisIon Tiriac
Ion Țiriac a ajuns la o avere de peste două miliarde de euro. Un aspect curios referitor la bogățiile fostului membru al echipei României de Cupa Davis este că a obținut mai mulți bani din tenis după ce și-a încheiat cariera de jucător.

Ion Țiriac a încasat 400 de milioane de euro pentru turneul de la Madrid

Chiar dacă a avut performanțe notabile, precum câștigarea Roland Garros, în 1970, în proba de dublu, Ion Țiriac a câștigat sume mici de-a lungul carierei, mai ales în comparație cu cele încasate după momentul în care a agățat racheta în cui.

Fost deținător al turneului de la Madrid, Ion Țiriac a dezvăluit pentru iAmSport suma pentru care a renunțat la acesta: „Eu am luat patru sute de milioane de euro pe el, mulțumesc, la revedere,” s-a exprimat miliardarul român, într-un interviu acordat sursei precizate.

Ion Țiriac, despre propriile alegeri de viață

Miliardarul român a explicat într-un interviu recent de ce nu este nemulțumit cu viața pe care a trăit-o, dar, în același timp, nici nu se felicită, în mod special, pentru modul în care a ales să o petreacă.

Motivul principal: prea multă muncă, factor care a condus la diminuarea semnificativă a numărului de ocazii în care a avut luxul de a se bucura de prezent fără nevoia de a fi grăbit.

„Nici cămașa asta pe care o am pe mine nu o duc cu mine. În viața asta am făcut ceva. Mă duc mulțumit? Nemulțumit nu sunt, însă aș mai face-o din nou? Niciodată!

Pentru că nu am avut timp să văd o floare înflorind, să văd o frunză verde, să mă duc cu familia, să mă duc cu prietenii, să mă îmbăt o dată, să beau o sticlă de vin.

Nu. Numai muncă, muncă și muncă. Merită? Nu! Nu merită. Și cu asta ai terminat-o cu unul din cei mai mari oameni ai secolului. Și atunci spui: 'ai fi făcut-o din nou?' Eu da. De ce? Pentru că am fost născut în perioada în care a fost și războiul, am trăit după război.

„N-am timp să îmi cheltui banii, darămite să fac alte treburi.”

Perioada aceea m-a clădit. Să muncești la Steagul Roșu la șaisprezece ani, să vii cu 375 de lei în plic,” a declarat Ion Țiriac în emisiunea Școala sportivă.

„N-am timp să îmi cheltui banii, darămite să fac alte treburi. Te bați cu morile de vânt, iar acolo nu e bine,” a completat Ion Țiriac.

Meciul lui FCSB, în aer! MM Stoica, revoltat: "Ăsta e un haos total"
Monaco, distrusă de Lorient! Urmează Toulouse – Nantes și PSG – Auxerre, LIVE pe VOYO
Fanii lui Rapid fac spectacol pe străzile din Ploiești! Gata de ”Primvs Derby”
Ce fotbalist putea avea naționala României! 3 goluri și 2 pase de gol în ultimele 4 meciuri la Borussia Dortmund
ACUM, pe VOYO: Nottingham - Sunderland 0-0. Liverpool și Chelsea au pierdut, iar Manchester City a înscris gol după gol. Toate rezultatele
Meciul lui FCSB, în aer! MM Stoica, revoltat: "Ăsta e un haos total"

Monaco, distrusă de Lorient! Urmează Toulouse – Nantes și PSG – Auxerre, LIVE pe VOYO

Fanii lui Rapid fac spectacol pe străzile din Ploiești! Gata de ”Primvs Derby”

Ce fotbalist putea avea naționala României! 3 goluri și 2 pase de gol în ultimele 4 meciuri la Borussia Dortmund

ACUM, pe VOYO: Nottingham - Sunderland 0-0. Liverpool și Chelsea au pierdut, iar Manchester City a înscris gol după gol. Toate rezultatele

Petrolul Ploiești - Rapid, de la ora 20:30, ECHIPELE DE START! ”Primvs derby”, acum cu Eugen Neagoe și Constantin Gâlcă



Meciul lui FCSB, în aer! MM Stoica, revoltat: "Ăsta e un haos total"
Petrolul Ploiești - Rapid, de la ora 20:30, ECHIPELE DE START! ”Primvs derby”, acum cu Eugen Neagoe și Constantin Gâlcă
Cât de rău arată gazonul de pe ”Ilie Oană” și ce a făcut Aioani în poartă înainte de Petrolul - Rapid!
ACUM, pe VOYO: Nottingham - Sunderland 0-0. Liverpool și Chelsea au pierdut, iar Manchester City a înscris gol după gol. Toate rezultatele
Ce fotbalist putea avea naționala României! 3 goluri și 2 pase de gol în ultimele 4 meciuri la Borussia Dortmund
Sofia Vergara și Paula Badosa „au tăiat curentul” în Spania: imaginea zilei vine de la Madrid
„Nu înțeleg!” Reacția categorică a Soranei Cîrstea după scenele SF de la Madrid cu Alexander Zverev
Luptă, Sorana! Cîrstea va primi replica Igăi Swiatek în turul 3 la Madrid: scorul meciurilor directe și miza meciului
Persoana specială, îmbrățișată de Jaqueline Cristian, imediat după marele succes cu Krejcikova, de la Madrid
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
