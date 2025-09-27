Fost deținător al turneului de la Madrid, Ion Țiriac a dezvăluit pentru iAmSport suma pentru care a renunțat la acesta: „Eu am luat patru sute de milioane de euro pe el, mulțumesc, la revedere,” s-a exprimat miliardarul român, într-un interviu acordat sursei precizate.

Chiar dacă a avut performanțe notabile, precum câștigarea Roland Garros, în 1970, în proba de dublu, Ion Țiriac a câștigat sume mici de-a lungul carierei, mai ales în comparație cu cele încasate după momentul în care a agățat racheta în cui.

Ion Țiriac a ajuns la o avere de peste două miliarde de euro. Un aspect curios referitor la bogățiile fostului membru al echipei României de Cupa Davis este că a obținut mai mulți bani din tenis după ce și-a încheiat cariera de jucător.

Ion Țiriac, despre propriile alegeri de viață

Miliardarul român a explicat într-un interviu recent de ce nu este nemulțumit cu viața pe care a trăit-o, dar, în același timp, nici nu se felicită, în mod special, pentru modul în care a ales să o petreacă.

Motivul principal: prea multă muncă, factor care a condus la diminuarea semnificativă a numărului de ocazii în care a avut luxul de a se bucura de prezent fără nevoia de a fi grăbit.

„Nici cămașa asta pe care o am pe mine nu o duc cu mine. În viața asta am făcut ceva. Mă duc mulțumit? Nemulțumit nu sunt, însă aș mai face-o din nou? Niciodată!



Pentru că nu am avut timp să văd o floare înflorind, să văd o frunză verde, să mă duc cu familia, să mă duc cu prietenii, să mă îmbăt o dată, să beau o sticlă de vin.



Nu. Numai muncă, muncă și muncă. Merită? Nu! Nu merită. Și cu asta ai terminat-o cu unul din cei mai mari oameni ai secolului. Și atunci spui: 'ai fi făcut-o din nou?' Eu da. De ce? Pentru că am fost născut în perioada în care a fost și războiul, am trăit după război.

„N-am timp să îmi cheltui banii, darămite să fac alte treburi.”

Perioada aceea m-a clădit. Să muncești la Steagul Roșu la șaisprezece ani, să vii cu 375 de lei în plic,” a declarat Ion Țiriac în emisiunea Școala sportivă.



„N-am timp să îmi cheltui banii, darămite să fac alte treburi. Te bați cu morile de vânt, iar acolo nu e bine,” a completat Ion Țiriac.

