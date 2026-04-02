„Atacurile vin când nu te aștepți” este mesajul codat pe care îl va primi Bebe Măcelaru și care îi va pune pe el și pe oamenii săi în gardă. Cel care i-a pus gând rău mafiotului este mai aproape decât și-ar putea imagina. O reglare de conturi tensionată între Ovidel Stavrositu și Măcelaru va aduce momente pline de acțiune și răsturnări de situație neașteptate în episodul din această seară din TĂTUȚU’, de la ora 21:30, la PRO TV.

Racketul Igor, aliatul lui Ovidel, le va face o vizită surpriză maicii Doroteia și preotului Petre în chilia lor din pădure. „Eu tare vreu să nu vă ucid. Dar pentru asta, trebuie să vreți și voi. Nu-i frumos să te prefaci când ești îmbrăcat în haine sfinte. De ce ești mincinoasă, măicuță?”, va spune Igor. Această vizită face parte din planul lui Ovidel de a-l ademeni pe Măcelaru într-un loc în care să îl poată încolți.

Astfel, Tătuțu’ va descoperi că Ovidel era cel care îl vâna din umbră, în tot acest timp. „Stavrositu mic. Copilu’ ăsta e Ovidel, băiatul la un prieten al meu”, va spune el surprins când va ajunge față-n față cu rivalul. La care tânărul îi va răspunde dur: „Numai de prieteni d-ăștia să ai parte, Măcelare, cum ai fost tu pentru tata”.

În confruntarea violentă dintre cei doi vor fi prinși și oamenii lor de încredere. Iar Sergiu va fi hotărât să facă tot ce-i stă în putință pentru a-l proteja pe cel căruia îi datorează viața. „Tătuțu’ nostru de pe Pământ și Tatăl nostru din Cer nu e voie să-i omori!”, va spune el în timpul luptei împotriva oamenilor lui Ovidel.

Cum va decurge înfruntarea dintre cei doi rivali și dacă va reuși tânărul Stavrositu să-și ducă planul de răzbunare până la capăt, rămâne de văzut în această seară, de la ora 21:30, la PRO TV. TĂTUȚU’ poate fi urmărit cu o săptămână în avans pe VOYO.

TĂTUȚU’ – Loialitatea se plătește!