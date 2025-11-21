După o perioadă agitată la echipă și o vizită recentă la spital, finanțatorul campioanei României a fost surprins într-o dispoziție de zile mari, la volanul celebrei sale limuzine Rolls-Royce, oferind un moment memorabil unui simplu livrator.



Latifundiarul din Pipera a demonstrat încă o dată că rămâne un personaj unic în peisajul fotbalului românesc. Îmbrăcat în vestimentația sa inconfundabilă, cu haine negre brodate cu cruci roșii, Becali a oprit bolidul de lux pe strada Radu Beller, chiar în apropierea trecerii de pietoni, pentru a-și rezolva câteva treburi personale.



Însoțit de nelipsitul Ionuț Luțu, "omul-orchestră" de la FCSB, dar și de un preot, omul de afaceri a făcut o primă oprire la un magazin cu produse bio. Cei trei au ieșit încărcați cu plase, cel mai probabil destinate unor acțiuni caritabile, pe care le-au încărcat în portbagajul mașinii.



Recompensă spontană pentru un livrator



Momentul culminant al ieșirii a avut loc după ce Gigi Becali a ieșit dintr-un magazin de băuturi fine, purtând o cutie în brațe. Ajuns lângă mașină, patronul FCSB a dat nas în nas cu un livrator aflat în zonă.



Fără să stea prea mult pe gânduri, milionarul a băgat mâna în buzunar și l-a recompensat pe tânăr cu o sumă consistentă. Imaginile surprinse de Cancan îl arată pe livrator vizibil surprins de generozitatea finanțatorului; acesta a privit lung bancnotele primite, înainte de a le pune rapid în buzunar, asigurându-se că norocul nu-i scapă printre degete.



Până să plece, Becali a făcut și o veritabilă baie de mulțime. Așa cum obișnuiește, nu a refuzat pe nimeni, s-a fotografiat cu trecătorii care l-au recunoscut și a schimbat câteva vorbe cu fanii, confirmând că starea sa de spirit este una excelentă, în ciuda rezultatelor oscilante din Europa ale echipei sale.

