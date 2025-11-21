Latifundiarul așteaptă banii cuveniți (700.000 de euro) pentru respectarea regulii „5+6” în sezonul precedent, sumă care ar urma să fie acoperită din sancțiunile aplicate cluburilor care au ignorat directiva.



Regula implementată la începutul lui 2024, care impune folosirea a minimum cinci jucători formați la nivel național pe toată durata partidei, a devenit un subiect fierbinte între finanțatorul campioanei și forul condus de Răzvan Burleanu. FCSB se numără printre echipele care au bifat criteriile în stagiunea trecută, iar acum Gigi Becali își cere drepturile financiare din fondul de premiere total de 2 milioane de euro.



"Să îi ia de la cluburile care nu au respectat regula"



Patronul roș-albaștrilor a explicat mecanismul prin care așteaptă să îi intre banii în conturi. Acesta a transmis că nu își face probleme în privința plății, chiar dacă sursa fondurilor o reprezintă amenzile pe care FRF trebuie să le colecteze de la formațiile care nu s-au aliniat regulamentului.



"Eu mai am de încasat 700.000 de euro de la FRF. Noi am respectat regulamentul și trebuie să încasăm acești bani. Nu știu când vor intra pentru că, din ce am înțeles și eu, trebuie să facă acești bani din amenzi.



Adică să îi ia de la cluburile care nu au respectat regula. O să le dea la comisii și o să fie nevoite să plătească banii. Nu îmi fac probleme, vor intra până la urmă", a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.



Scandalul banilor și nemulțumirea "Regelui"



Sistemul de premiere a stârnit controverse nu doar în birourile de la FCSB, ci și la Constanța. Deși în sezonul 2024-2025 au respectat regula echipe precum FCSB, U Cluj, Hermannstadt, Petrolul și Farul, banii s-au împărțit doar primelor trei clasate dintre acestea.



Situația l-a scos din sărite pe Gică Hagi, care a atacat dur decizia prin care Farul a fost lăsată pe dinafară la împărțirea banilor, deși a îndeplinit criteriile de bază.



"Dacă și eu am îndeplinit regula, de ce să nu primesc? Ceva bizar, o anomalie. Împarte-le tuturor celor care au respectat regula. De ce dați toți banii la unii? Pe ce criterii? Doar că așa vor unii. S-au dat banii din pix", a răbufnit Hagi.



Cluburile care nu respectă regula în cel puțin 75% din meciurile unui sezon riscă o amendă de 150.000 de euro, bani care alimentează fondul de premiere revendicat acum de Gigi Becali.

