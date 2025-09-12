Gigi Becali este cunoscut pentru gesturile sale caritabile, iar unul dintre cele mai impresionante a fost dezvăluit chiar de Florentin Petre, fostul mare jucător al lui Dinamo și actual antrenor secund în Ștefan cel Mare.



În urmă cu aproape un deceniu, latifundiarul din Pipera i-a pus în mână un tratament de 40.000 de euro împotriva hepatitei C, boală cu care fostul mijlocaș s-a luptat de două ori în viață. Prima dată a fost diagnosticat în 2000, când juca la Dinamo, iar mai târziu, între 2014 și 2016, virusul a revenit.



Gigi Becali i-a salvat viața lui Florentin Petre



Florentin Petre povestește că, după luni de injecții cu interferon care nu au dat rezultate, medicul Adrian Streinu-Cercel i-a recomandat să întrerupă tratamentul. Exact atunci a intrat pe fir Anamaria Prodan, care i-a spus că Gigi Becali donase 20 de tratamente extrem de scumpe pentru bolnavii de hepatită.



„Am intrat la Gigi în palat. Credeam că am venit să vorbim despre bani, pentru că Brașovul avea de recuperat niște sume de la FCSB. M-a întrebat dacă pentru asta am venit, apoi i-a spus unei doamne să aducă trei flacoane. Am crezut că-s vitamine, dar era tratamentul. Mi-a zis: «Ia-le și fă-te bine, că rezolvăm noi restul». Mi-a dat tratamentul în valoare de 35-40.000 de euro. Am plâns o jumătate de oră în mașină după. Mi-a salvat viața”, a povestit Florentin Petre la GSP.



Fostul internațional a urmat timp de trei luni terapia revoluționară, iar după doar două săptămâni virusul dispăruse complet din organism. „De atunci, pentru mine Gigi Becali e o icoană. A făcut un gest incredibil și n-o să-l uit niciodată”, a mai spus Petre.

