Rapid, fără 7 jucători la meciul cu U Cluj! Cum arată primul 11 al lui Gâlcă

Rapid nu se poate baza pe șapte jucători la partida cu U Cluj. Pe lângă Andrei Borza, accidentat la echipa națională a României, Denis Ciobotariu, Drilon Hazrollaj, Cristian Ignat, Diogo Mendes și Borisav Burmaz sunt și ei indisponibili.



De asemenea, Leo Bolgado, fundașul central proaspăt transferat de la CFR Cluj, este suspendat și nu poate debuta în această seară la Rapid.



În primul 11 al giuleștenilor reapare Alexandru Pașcanu în centrul defensivei, alături de Kramer, în timp ce Alex Dobre, întors de la echipa națională, este din nou căpitanul echipei lui Costel Gâlcă.



Rapid, primul 11: Aioani - Braun, Pașcanu, Kramer, Manea - Keita, Vulturar, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila

Aioani - Braun, Pașcanu, Kramer, Manea - Keita, Vulturar, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila Rezerve : Stolz, Briciu - Bădescu, Onea, Gheorghe, Hromada, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor

: Stolz, Briciu - Bădescu, Onea, Gheorghe, Hromada, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor Antrenor: Costel Gâlcă

Duelul U Cluj - Rapid, cel mai vechi din campionat: totul a început în toamna lui 1933



Duelul dintre Universitatea Cluj și Rapid este cel mai vechi din istoria actualului campionat, prima confruntare directă având loc în cel de-al doilea sezon în care întrecerea internă s-a desfăşurat în sistem divizionar, 1933-1934.

Pe 26 noiembrie 1933, elevii lui Adalbert Molnar (U) au învins pe teren propriu cu 2-1 (Graţian Sepi, Silviu Ploeşteanu / Ştefan Boblea).

În retur, la Bucureşti (21 aprilie 1934), ceferiştii au obţinut la rândul lor victoria cu 1-0, golul fiind marcat de Geza Medve, atacantul „giuleştenilor" aflându-se la debut.

În ediţia amintită, ambele echipe au cumulat câte 17 puncte (U Cluj locul 3, CFR locul 4).

