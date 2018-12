Din inima pentru Romania! Neagu, dupa debutul cu victorie la EURO: "La multi ani, romani". Ce spune despre bataliile cu Germania si Norvegia

Romania a debutat cu o victorie, 31-28, la EURO 2018 din Franta. Neagu & Co si-au luat revansa in fata Cehiei.

Cristina Neagu: "Nu e niciun meci usor la EURO, putem sa vedem asta si din celelalte rezultate. Sunt tot felul de surprize, daca ne uitam la rezultate. Dar ma bucur foarte tare ca am castigat astazi. Le multumim romanilor care au fost in sala. La multi ani, Romania! La multi ani, romani!

Am jucat de Ziua Nationala, am fost motivate. In plus, Cehia ne-a scos anul trecut de la Mondial, am vrut revansa.

Am vazut ce s-a intamplat la Germania - Norvegia. In acest moment nu exista o favorita la titlu. Gandul nostru zboara deja catre meciul cu Germania, ne dorim sa castigam, dar stim ca ne asteapta un meci foarte greu.

Nu ne-am gandit ca putem pierde acest meci nici cand s-au apropiat la 2 goluri, am jucat inteligent pe final.

Trebuie sa jucam ca o echipa pentru a castiga. Anul trecut am dat doar eu 13 goluri cu Cehia si nu am reusit sa castigam. Trebuie sa fim o echipa", a spus Cristina Neagu.

Aneta Udristoiu: "Am crezut de la inceput ca vom castiga acest meci. In a doua repriza am avut, insa, unele momente de cadere, dar ma bucur ca nu am lasat garda jos si pana la urma am castigat. Sincer, mi-am adus aminte de meciul de anul trecut, dar nu am incetat sa lupt pentru aceasta victorie.



Ne bucuram foarte mult ca le-am oferit romanilor aceasta victorie, ei o merita si le multumim ca sunt alaturi de noi tot timpul.

Sincer, nu am vazut meciul Germania - Norvegia, dar nu ma surprinde. In grupa noastra toate echipele sunt la acelasi nivel. Vom avea meciuri foarte grele cu Germania si Norvegia.

Imi doresc din suflet sa ne calificam de pe primul loc al acestei grupe, dar ne asteapta niste partide foarte dificile. Vom lua fiecare meci in parte. Victoriile aduc incredere, aveam nevoie sa batem Cehia", a spus Aneta Udristoiu.