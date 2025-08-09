Fundașul bosniac, care a mai evoluat în trecut pentru CFR Cluj și Astra Giurgiu, consideră că a făcut pasul la cel mai important club din țară și a explicat de ce nu a putut refuza oferta roș-albaștrilor.



"Steaua (n.r. - FCSB) este cel mai mare club din România. Într-o țară cu 20 de milioane de locuitori, jumătate dintre ei sunt fanii Stelei. Mă bucur că am ajuns aici. Am fost și la Cluj, care este, de asemenea, un club mare, dar Steaua este ceva special. Când am primit oferta, nu am putut-o refuza. Sunt foarte fericit că am oportunitatea să joc pentru cel mai mare club din România", a transmis Graovac, într-un interviu pentru publicația sârbă "Glas Srpske".



Îl descrie pe Gigi Becali



Fundașul a vorbit și despre presiunea imensă care înconjoară echipa și despre patronul Gigi Becali, o figură pe care o consideră unică în peisajul fotbalistic. Graovac a recunoscut că nu l-a întâlnit încă personal pe finanțator, dar i-a conturat un portret precis.



"Patronul Becali este cunoscut în toată Europa. Apare des la televizor și vorbește despre jucători și despre club. Este o figură specifică, conduce cel mai mare club și toată lumea îi urmărește fiecare pas. Presiunea publicului este uriașă, ca la Steaua Roșie Belgrad sau Partizan", a zis apărătorul.



Acesta a făcut și o comparație inedită cu un alt personaj controversat din fotbalul balcanic, Zdravko Mamic, fostul conducător de la Dinamo Zagreb: "Sunt asemănători, dar domnul Mamic își critica jucătorii mai puțin decât o face actualul meu președinte", a încheiat Graovac, zâmbind.

