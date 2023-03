Fostul fundaș, retras din activitate în luna noiembrie, a vorbit în cadrul unei emisiuni de la RAC1, iar printre întrebările pe care le-a primit s-au strecurat și câteva legate de fosta sa parteneră, Shakira (46 ani). Artista columbiană a lansat în ultimele luni mai multe piese în care îl atacă, dar cea mai remarcabilă a fost Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Cântăreața îi „distruge” în versurile piesei pe Pique și actuala sa iubită, Clara Chia și se folosește și de jocuri de cuvinte pentru a le menționa numele, fără să lase loc de interpretări.

Ce a răspuns Gerard Pique când a fost întrebat dacă a ascultat piesa Shakirei

Întrebat direct de moderatorul emisiunii, Jordi Baste, dacă a ascultat piesa lansată de Shakira, Gerard Pique nu s-a sfiit să răspundă.

„Da, în mod clar. Nu vreau să vorbesc despre subiect, nu cred că este cazul. Nu vreau să vorbesc. Avem o responsabilitate, cei care suntem părinți trebuie să ne protejăm copiii. Fiecare își ia deciziile. Nu îmi doresc să mai vorbesc despre subiectul ăsta. Singurul lucru pe care îl vreau e ca băieții mei să fie bine.

Vreau să fie ei bine. Am avut o relație apropiată mereu cu ei, mi-a cerut să îl chem în Kings League (n.r. liga deschisă de Pique cu foști fotobaliști după retragere)...era încântat. Nimic nu mă face mai fericit decât să îmi văd băiatul fericit. Aș face din nou asta. Pare că are mai mulți ani decât are de fapt. Fiecare ia deciziile pe care le consideră el mai bune.

Eu fac lucrurile într-un fel, încerc să le fac în cel mai bun mod posibil. Sunt bine, fericit. Îmi doresc în continuare să fac multe lucruri și ca Barca să câștige în continuare”, a declarat Pique citat de Marca.

Versurile piesei cântată de Shakira

„Scuze, am luat deja alt avion, aici nu mă mai notrc nu vreau altă dezamăgire. Ce te tot dai campion și când am avut nevoie de tine ai oferit cea mai rea versiune. Scuze, baby, ar fi trebuit de ceva timp să pun capăt. O lupoaică precum sunt eu nu e pentru începători.

Eram prea mare pentru tine și de aia ești cu una ca tine. Asta e ca să te sperii. Mestecă și înghite, înghite și mestecă. Nu mă mai întorc la tine, nici dacă îmi plângi nici dacă mă implori. Am înțeles că nu e vina mea că te critică. Eu doar fac muzică, scuze că te stropesc (n.r. cuvânt în spaniolă salpique)

M-ai lăsat vecină cu soacra, cu presa la poartă și cu datorii la Hacienda. Credeai că m-ai rănit și m-ai făcut mai dură. Femeile nu mai plâng, femeile facturează. Are nume de persoană bună! Clar(a) nu e așa cum sună! Are nume de persoană bună. Clar(a) e identică precum ești tu, pentru tipi ca tine!

De la dragoste la ură e un singur pas, pe aici să nu te mai întorci, ascultă-mă. Zero ranchiună, bebe, îți doresc să îți meargă bine cu presupusa mea înlocuitoare. Nu știu nici ce ți s-a întâmplat, ești atât de ciudat că nu te mai recunosc. Eu valorez cât două de 22. Ai schimbat un Ferrari pe un Twingo. Ai schimbat un Rolex pe un Casio.

Mergi accelerat, dar încet. Ah, multă sală, însă lucrează și creierul puțin. Fotografii pe unde mă uit, aici mă simt ostatică. Din partea mea, totul bine, te eliberez mâine și dacă vrei adu-o pe ea”, cântă Shakira în ultima piesă.