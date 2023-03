Cei doi și-au anunțat despărțirea în primăvara anului trecut, asta după ce despre fostul fotbalist s-a scris că ar fi înșelat-o. De atunci, cântăreața columbiană a lansat mai multe piese în care îl ataca pe fostul partener, dar cea mai remarcabilă a fost Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Invitată în cadrul renumitei emisiuni „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Shakira a cântat piesa în care îi „distruge” pe Gerard Pique și pe actuala sa iubită, Clara Chia Marti. Îmbrăcată într-un body extrem de sexy, decupat, dar și cu o pereche de pantaloni din piele decupați în partea de sus, Shakira a făcut spectacol la emisiune.

Sala emisiunii a fost plină, iar spectatorii lui Fallon au cântat la unison cu Shakira, în special versurile care făceau referire directă la Gerard Pique și Clara Chia. Ce au remarcat internauții a fost prezența băieților pe care artista îi are cu fostul fotbalist în platoul emisiunii.

Cei doi păreau să se bucure de reprezentația artistică a mamei.

Everybody in the audience helped Shakira ruin Piqué’s life just a lil bit more ???? pic.twitter.com/kvjFPRnN9W