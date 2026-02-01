Potrivit englezilor de la Dailystar , Arda Turan a evitat, pe tot parcursul interviului, contactul vizual cu reportera.

După meciul din Turcia, fostul mijlocaș de la Barcelona și Ateltico Madrid a fost intervievat de Daria Bondar, reportera Shakhtar TV, postul clubului pe care-l antrenează.

”Un simbol al fotbalului nu știa încotro să se uite, evitând contactul vizual cu o reporteră, cuplată cu unul dintre jucătorii săi, în timpul unui interviu stânjenitor”, au scris jurnaliștii englezi.



Gestul său a fost interpretat ca unul de loialitate față de soția sa, Ashlihan Dogan Turan, cu care este căsătorit din 2018.



Daria Bondar are 25 de ani și a lucrat la mai multe televiziuni de sport până să fie angajată de Șahtior Donetk. În paralel, aceasta este și modelul unui brand de echipament sportiv.

