GALERIE FOTO Daria Bondar a fost protagonista unui ”interviu stânjenitor”

Daria Bondar a fost protagonista unui ”interviu stânjenitor” Stiri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Arda Turan a fost protagonistul unui ”interviul stânjenitor” în vară, atunci când echipa sa, Șahtior Donețk, a înfruntat Beșiktaș în preliminariile Europa League.

TAGS:
Daria BondarArda TuranSahtior Donetk
Din articol

După meciul din Turcia, fostul mijlocaș de la Barcelona și Ateltico Madrid a fost intervievat de Daria Bondar, reportera Shakhtar TV, postul clubului pe care-l antrenează.

Arda Turan și Daria Bondar, protagoniști într-un ”interviu stânjenitor”

Potrivit englezilor de la Dailystar, Arda Turan a evitat, pe tot parcursul interviului, contactul vizual cu reportera.

  • 619112106 18551322295013481 4706720959302937050 n
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

”Un simbol al fotbalului nu știa încotro să se uite, evitând contactul vizual cu o reporteră, cuplată cu unul dintre jucătorii săi, în timpul unui interviu stânjenitor”, au scris jurnaliștii englezi.

Gestul său a fost interpretat ca unul de loialitate față de soția sa, Ashlihan Dogan Turan, cu care este căsătorit din 2018.

Daria Bondar are 25 de ani și a lucrat la mai multe televiziuni de sport până să fie angajată de Șahtior Donetk. În paralel, aceasta este și modelul unui brand de echipament sportiv.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces
Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces
ARTICOLE PE SUBIECT
Tottenham - Manchester City 0-0, ACUM, pe VOYO | Radu Drăgușin, titular! Duel cu bestia Haaland
Tottenham - Manchester City 0-0, ACUM, pe VOYO | Radu Drăgușin, titular! Duel cu bestia Haaland
ULTIMELE STIRI
Motivul care l-a scos pe Dennis Man din lot pentru meciul cu Feyenoord. PSV s-a impus la scor fără el pe teren
Motivul care l-a scos pe Dennis Man din lot pentru meciul cu Feyenoord. PSV s-a impus la scor fără el pe teren
Farul - Universitatea Craiova 3-0, ACUM, pe Sport.ro. Scor șocant la Ovidiu, oltenii ratează incredibil
Farul - Universitatea Craiova 3-0, ACUM, pe Sport.ro. Scor șocant la Ovidiu, oltenii ratează incredibil
FCSB, fără Târnovanu și Ngezana! Cum arată primul 11 pentru meciul cu Csikszereda
FCSB, fără Târnovanu și Ngezana! Cum arată primul 11 pentru meciul cu Csikszereda
Tottenham - Manchester City 0-0, ACUM, pe VOYO | Radu Drăgușin, titular! Duel cu bestia Haaland
Tottenham - Manchester City 0-0, ACUM, pe VOYO | Radu Drăgușin, titular! Duel cu bestia Haaland
"Demonstrație uriașă de încredere!" Englezii reacționează după titularizarea lui Drăgușin în Tottenham - Manchester City
"Demonstrație uriașă de încredere!" Englezii reacționează după titularizarea lui Drăgușin în Tottenham - Manchester City
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a tras tare și l-a convins să semneze cu FCSB: „Bani mulți!”

Gigi Becali a tras tare și l-a convins să semneze cu FCSB: „Bani mulți!”

"Aroganță?" Reacția lui Alex Dobre după Rapid - U Cluj, când a auzit ce a spus Dan Nistor

"Aroganță?" Reacția lui Alex Dobre după Rapid - U Cluj, când a auzit ce a spus Dan Nistor

CSM București tremură! Echipa din Ardeal care a urcat pe primul loc în Liga Florilor după șapte victorii consecutive

CSM București tremură! Echipa din Ardeal care a urcat pe primul loc în Liga Florilor după șapte victorii consecutive

Rapid a făcut anunțul: "Suntem 90% înțeleși, luni semnează!"

Rapid a făcut anunțul: "Suntem 90% înțeleși, luni semnează!"

Lovitură! FCSB bate palma pentru transferul fotbalistului cotat la 700.000 de €

Lovitură! FCSB bate palma pentru transferul fotbalistului cotat la 700.000 de €

"A tras lozul câștigător" S-a convins după oferta făcută de FCSB pentru al treilea transfer al verii

"A tras lozul câștigător" S-a convins după oferta făcută de FCSB pentru al treilea transfer al verii



Recomandarile redactiei
Tottenham - Manchester City 0-0, ACUM, pe VOYO | Radu Drăgușin, titular! Duel cu bestia Haaland
Tottenham - Manchester City 0-0, ACUM, pe VOYO | Radu Drăgușin, titular! Duel cu bestia Haaland
FCSB, fără Târnovanu și Ngezana! Cum arată primul 11 pentru meciul cu Csikszereda
FCSB, fără Târnovanu și Ngezana! Cum arată primul 11 pentru meciul cu Csikszereda
"Demonstrație uriașă de încredere!" Englezii reacționează după titularizarea lui Drăgușin în Tottenham - Manchester City
"Demonstrație uriașă de încredere!" Englezii reacționează după titularizarea lui Drăgușin în Tottenham - Manchester City
Farul - Universitatea Craiova 3-0, ACUM, pe Sport.ro. Scor șocant la Ovidiu, oltenii ratează incredibil
Farul - Universitatea Craiova 3-0, ACUM, pe Sport.ro. Scor șocant la Ovidiu, oltenii ratează incredibil
Danemarca - Germania, finala EURO 2026, se vede exclusiv pe VOYO, astăzi, de la 19:00. Spectacol pentru aur
Danemarca - Germania, finala EURO 2026, se vede exclusiv pe VOYO, astăzi, de la 19:00. Spectacol pentru aur
Alte subiecte de interes
"Arăți cu 10 ani mai tânăr lângă ea". Cine e modelul de 21 de ani cu care s-a pozat Jose Mourinho
"Arăți cu 10 ani mai tânăr lângă ea". Cine e modelul de 21 de ani cu care s-a pozat Jose Mourinho
Șoc în Spania! După Dani Alves, un alt fost jucător de la FC Barcelona a fost condamnat la închisoare
Șoc în Spania! După Dani Alves, un alt fost jucător de la FC Barcelona a fost condamnat la închisoare
Fostul fotbalist de la Atletico și Barca, ruinat după ce a fost escrocat: „Toată munca mea a dispărut!” Câți bani a putut să piardă
Fostul fotbalist de la Atletico și Barca, ruinat după ce a fost escrocat: „Toată munca mea a dispărut!” Câți bani a putut să piardă 
Junior Moraes, golgheterul de top brazilian care a jucat și în România, ironizat după ce a inițiat un proces ciudat la FIFA!
Junior Moraes, golgheterul de top brazilian care a jucat și în România, ironizat după ce a inițiat un proces ciudat la FIFA!
Șahtior Donețk se înclină în fața lui Mircea Lucescu. Scrisoarea clubului din Ucraina
Șahtior Donețk se înclină în fața lui Mircea Lucescu. Scrisoarea clubului din Ucraina
CITESTE SI
Cu cât contribuie România la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare euro pe care îl primește. Date oficiale

stirileprotv Cu cât contribuie România la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare euro pe care îl primește. Date oficiale

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces

stirileprotv Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces

Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele

stirileprotv Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!