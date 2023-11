Cum se simte Gigi Becali în urma accidentului de mașină în care a fost implicat: "Când ai bărbăție suporți tot"

Incidentul s-a petrecut pe Centura București, după ce Gigi Becali, aflat la volanul unui Rolls-Royce, a încercat să evite un șofer care a intrat în depășire. Finanțatorul de la FCSB a oferit o primă reacție.

În noaptea de duminică spre luni, Gigi Becali s-a prezentat la o secție de Poliție pentru a da detalii despre incidentul în care a fost implicat.

Omul de afaceri a fost testat pentru consum de droguri și alcool, iar în interviul acordat presei la fața locului l-a invitat pe celălalt șofer implicat, care ar fi plecat imediat după incident, să își prezinte scuzele.

Cum se simte Gigi Becali după incidentul rutier

Patronul de la FCSB a dezvăluit că a fost supus anumitor investigații medicale și că nu sunt probleme grave, ci doar o mică fisură la una dintre coaste.

"Am o mică fisură. Mi-am pus un corset și am plecat la biserică, la sfințire. Da, am făcut RMN și am o mică fisură la coastă. Nu e grav. Chiar dacă e grav, când ai bărbăție suporți tot, inclusiv durere. A greșit (n.r - celălalt șofer). Eu nu fac rău oamenilor. O să-l prindă pe camere. Eu o să dau și camerele mele de la mașină, dar problema e că el a venit în lateral. Dacă era în față, îl vedeam pe camera de la mașină. Eu eram în depășirea lui când el a intrat. Aveam două soluții. Instinctul a fost să feresc omul și să intru în șanț", a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.