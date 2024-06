Toni Sedecaru a fost primul jucător transferat de Steaua după Revoluția Română din decembrie 1989.

Un accident de mașină l-a scos din calcule la Steaua

Un mare talent, remarcat de antrenorii și conducătorii Stelei la Jiul Petroșani, acesta a fost transferat, în vara anului 1990, pentru a-l înlocui pe Dan Petrescu pe postul de fundaș dreapta, care se pregătea să se transfere în străinătate. Fusese folosit ca mijlocaș dreapta, până se elibera poziția sa de bază, dar, cu doar câteva săptămâni înainte ca "Bursucul" să se înțeleagă cu Foggia, Sedecaru a suferit un accident de mașină foarte grav. Fotbalistul se deplasa spre Vatra Dornei, pentru a da invitații rudelor la nunta sa cu fiica lui Cornel Cărare, fost jucător și conducător la Jiul Petroșani. Mașina împrumutată de la fratele Nadiei Comăneci era condusă de un prieten și deparat pe carosabilul ud la 140 de km/h.

Fotbalistul a scăpat miraculos cu viață, deși mașina s-a răsturnat și s-a oprit deasupra sa. El a suferit o fractură de mandibulă și maxilar și alte răni în zona capului și a stat mai multe luni în spitalele din Piatra Neamț, Petroșani și Iași, unde a suferit mai multe intervenții chirurgicale. Și-a revenit din punct de vedere medical după aproape un an de zile, dar a fost prea târziu, pentru că Steaua l-a transferat de la Petrolul pe Joe Panait. Acesta avea să joace cu "militarii" de două ori în grupele Champions League și să câștige patru titluri de campion, iar apoi a mai prins contracte în Austria și Germania, la Modling, Wuppertal, Mainz, Wehen și Dinamo Berlin.

"Am mai avut ofertă și de la Dinamo, dar mi-am dorit să joc pentru Steaua"

"Pentru mine a fost o onoare să joc pentru Steaua. Nu a fost o perioada foarte lungă, dar a fost una intensă. Am ajuns la Steaua, după ce evoluasem în Divizia A la Jiul Petroșani și am fost racolat de către domnul Anghel Iodănescu. În 1989 era antrenorul Stelei, dar mi-a spus că nu voi fi antrenat de el, ci de domnul Ștefănescu. Să ajung să joc pentru Steaua a fost visul vieții mele. Am mai avut ofertă și de la Dinamo, dar mi-am dorit întotdeauna să joc pentru Steaua.

Am participat la campionatul European de juniori în 1986. Am fost coleg cu mari jucători ai României, cu Gică Popescu și Dan Petrescu, printre alții, am făcut parte și din lotul de tineret, cu Dorinel Munteanu, Jean Vlădoiu. Nu am apucat să joc mult la Steaua, pentru am suferit un accident de mașină. Am fost scos o perioadă din activitatea de fotbal de mare performanță. Mi-am revenit greu și am mai continuat la Steaua încă 6 luni de zile, dar capacitatea mea fizică a fost redusă. Am avut o lovitură în zona capului și eu fiind fundaș trebuia să dau mult cu capul în minge, așa că nu eram la nivelul așteptat.

Putea avea carierele lui Panduru sau Vlădoiu, jucători sosiți odată cu el

M-am simțit bine la Steaua, am fost legitimat acolo doi ani de zile. Am jucat titular până la acel accident. Era o perioadă de mari transformări, rămăseseră jucători ca Ștefan Iovan, Adrian Bumbescu, Dumitru Stângaciu, Nicolae Ungureanu, Ilie Stan, Lucian Bălan, Ilie Dumitrescu, Tudorel Stoica, apoi veniseră cei mai tineri, precum Panduru, Vlădoiu, Săvoiu, Minea sau Lazăr. Nu am prins sezoanele consecutive în grupele Champions League. Ulterior, am mai jucat la Corvinul Hunedoara, în Ungaria, la Nyiregyhazi, apoi la Jiul Petroșani și Minerul Lupeni. M-am lăsat de fotbal la începutul anilor 2000.

Acum sunt antrenor la Liga 4, la Minerul Uricani. E echipa unui oraș din Valea Jiului. S-au schimbat lucrurile acolo, nu se mai vine cu scutierii și blindatele, se joacă fotbal normal. Încercăm să promovăm jucători tineri la echipa noastră. E o zonă unde se nasc mulți jucători talentați, ar trebui mai atent urmărită. Pe primul loc este școala de fotbal a lui Damian Militaru, fost jucător la Steaua, unde se lucrează foarte bine", a declarat Toni Sedecaru pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea