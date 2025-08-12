Jucătorul celor de la AS Unirea Topraisar din Liga a 5-a, Alex Florin Macarencu, a condus sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor psihoactive și a provocat un accident mortal. Ulterior, bărbatul a fugit de la locul faptei.

Alex Florin Macarencu a vrut să își lovească fosta soție cu mașina

Totul s-a petrecut pe Șoseaua Mangaliei, în municipiul Constanța. În jurul orei 02:10, fotbalistul a lovit cu mașina un bărbat de 57 de ani, care a decedat pe loc.

În vârstă de 28 de ani, Alex Florin Macarencu a fost identificat rapid de polițiști și a fost reținut pentru 24 de ore și dus la spital pentru recoltarea probelor biologice. Fotbalistul a fost găsit cu o alcoolemie de 3,82 mg/l alcool pur în sânge și a ieșit pozitiv pentru mai multe substanțe psihoactive.

Se pare însă că nu este pentru prima dată când fotbalistul de la AS Unirea Topraisar are probleme cu legea. Conform seapress.ro, Macarencu așteaptă verdictul instanței într-un dosar în care a fost judecat pentru o serie de fapte grave comise împotriva fostei sale soții și a apropiaților acesteia.

În primăvara anului trecut, fotbalistul a fost trimis în judecată pentru violență domestică, amenințare, încălcarea ordinului de protecție, violare de domiciliu și distrugere. Se pare că Macarencu și-a urmărit și lovit fosta soție și a pătruns în locuința familiei acesteia fără a primi permisiunea.

”Inculpatul, la data de 22.10.2023 în jurul orei 03.00, a avut un conflict verbal, urmat de unul fizic cu soția acestuia, lovind-o pe aceasta din urmă cu pumnii și picioarele, provocându-i leziuni evaluate la 3-4 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de violența în familie”, se arată în acuzațiile anchetatorilor.



De altfel, la un moment dat, fotbalistul ar fi vrut să își lovească fosta soție cu mașina, dar femeia a evitat impactul în ultimul moment:

”La data de 24.02.2024, în timp ce conducea autoturismul marca Seat, de culoare verde, cu numărul de înmatriculare YYXX pe drumul național DN 38 a simulat faptul că o va lovi cu mașina pe numita care se afla pe acostamentul aferent staţiei de autobuz, situate în apropierea Liceului Tehnologic Topraisar, faptă interpretată drept o ameninţare cu lovirea sau chiar cu moartea, de natură să-i provoace acesteia o profundă stare de temere”.