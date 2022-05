Mexicanul Sergio Perez (Red Bull Racing) a câştigat, duminică, Monaco Grand Prix, a şaptea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1. Pe locul doi s-a clasat Carlos Sainz (Ferrari), iar pe trei a terminat Max Verstappen (Red Bull Racing).

La evenimentul desfășurat în weekend au fost prezente multe vedete internaționale, dar și din showbiz-ul autohton, printre acestea numărându-se și Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu.

Vedeta de 43 de ani a făcut senzație cu apariția sa, imaginile postate pe contul de Instagram fiind apreciate de fani. Diana Munteanu s-a fotografiat alături de piloții de la Red Bull, dar a profitat și de locația luxoasă pentru a se relaxa.

Diana Munteanu, istorisiri din cariera lui Claudiu Niculescu

Diana Munteanu, fosta sa parteneră de viață, a povestit cum șefii de la Duisburg, formație la care Clau-Gol s-a transferat de la Dinamo, l-au monitorizat în detaliu.

”Când a semnat Claudiu în Germania, nemții au vrut să știe dacă are soție, dacă are viață liniștită. Pentru ei e foarte important ca omul ăla să aibă liniște. Au zis: ’Vii cu ea aici, te muți cu ea aici’.

Eu în perioada aia filmam ’Conferința de presă’, veneam o dată pe lună, filmam patru ediții și plecam înapoi. Asta am făcut jumătate de an la Duisburg, jumătate de an în Cipru”, a povestit Diana Munteanu, potrivit as.ro, cu referire și la cariera lui Niculescu la Omonia Nicosia (2009-2010).