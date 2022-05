Mexicanul Sergio Perez (Red Bull Racing) a câştigat, duminică, Monaco Grand Prix, a şaptea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, cursă marcată de o întârziere mare din cauza ploii, dar şi de un accident suferit de Mick Schumacher.

Cursa de la Monte Carlo a început cu aproximativ o oră întârziere.

În plus, în turul 28 monopostul lui Mick Schumacher (Haas) s-a rupt în două. Pilotul a scăpat nevătămat.

Pentru Perez este primul succes din acest sezon.

Pe locul doi s-a clasat Carlos Sainz (Ferrari), iar pe trei a terminat Max Verstappen (Red Bull Racing).

Top 10 este completat de Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes), Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine), Lewis Hamilton (Mercedes), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) şi Sebastien Vettel (Aston Martin).

Etapa următoare, Marele Premiu al Azerbaidjanului, va avea loc la 12 iunie.

PEREZ WINS IN MONACO!!!

The Mexican takes the chequered flag after an extraordinary race, Sainz finishes second, Verstappen third#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/HJktBZtkVf