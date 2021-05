EXCLUSIV | Ce bolid de lux conducea Gigi Becali in momentul in care a ramas fara permis! Cum arata masina si cat costa

Patronul celor de la FCSB a ramas fara permis de conducere dupa ce a fost prins cu viteza pe DN7.

Gigi Becali nu va putea sta la volan timp de 90 de zile chiar daca, conform declaratiilor sale, a depasit viteza regulamentara doar cu 3 km/h. Omul de afaceri este decis sa isi reduca pedeapsa, prezentandu-se la un examen.

"In loc de 100, aveam 103 km/h. Aveam 3 kilometri in plus si a zis ca se retine permisul. Dau examen ca sa ramana numai la o luna pedeapsa. Conduce Lutu o luna, iar dupa o luna merg eu", a declarat Becali dupa incident, potrivit observatornews.ro.

Conform surselor www.sport.ro, in momentul in care a fost oprit de oamenii legii, Gigi Becali se afla la volanul unui Maybach GLS 600, in valoare de peste 180.000 de euro.

Bolidul poate atinge viteza maxima de 250 de km/h, avand un motor V-8, de 558 de cai putere.