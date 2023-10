Marius Lăcătuş (59 de ani) a rămas fără permis de conducere pentru că nu a acordat prioritate pietonilor, în zona Gării de Nord din Capitală.

Marius Lăcătuș a rămas fără permis de conducere

Incidentul a a avut loc vineri dimineaţă, fostul jucător stelist, în vârstă de 59 de ani, fiind suprins de poliţişti când nu a acordat prioritate pietonilor, la o trecere din zona Gării de Nord, au declarat surse din Poliție. Poliţiştii rutieri i-au reţinut permisul pentru 60 de zile.

De asemenea, Marius Lăcătuş a fost amendat si cu 870 de lei, scrie News.ro.

Cariera lui Marius Lăcătuș

Adulat de suporterii Stelei când transmitea pe teren un semnal de luptă la fiecare fază, Lăcătuș a cucerit cu gruparea din Ghencea Cupa Campionilor Europeni, Supercupa Europei și a jucat o finală de Cupă Intercontinentală în 1986. S-a consacrat într-o mare echipă a roș-albaștrilor alături de Victor Pițurcă în atac, vârf cu care a format unul dintre cele mai puternice duo-uri ofensive de la finele anilor '80. A jucat o finală a CCE, pierdută în fața lui AC Milan în 1989 și o semifinală a celei mai tari competiții intercluburi europene în 1988, când Steaua a fost eliminată de Benfica Lisabona.

Unul dintre cele mai interesante goluri înscrise de Lăcătuș a fost în meciul de la București din Cupa Campionilor Europeni, cu IFK Goteborg, 5-1, când a marcat cu câlcâiul, din cădere.

"Am primit o pasă în adâncime, am fost faultat în careu, arbitrul a lăsat jocul să continue, iar când am căzut, se pare că am atins mingea cu călcâiul pentru că i-am schimbat puțin și traiectoria. Pe moment nu mi-am dat seama, abia apoi când m-am uitat pe casetele video am sesizat și eu ce se întâmplase de fapt. Că de fapt atinsesem mingea", declara în trecut Marius Lăcătuș.

Marius Lăcătuș, "prietenul" lui Rinat Dasaev

Golurile de referință ale brașoveanului care împlinește azi 59 de ani au fost înscrise la Coppa del Mondo, în poarta lui Rinat Dasaev, în prima partidă a Grupei B, scor 2-0 cu URSS.

După turneul din Italia, Lăcătuș s-a transferat în Serie A, la Fiorentina, apoi a jucat doi ani la Real Oviedo, în Spania. Întors în România în toamna lui 1993, Lăcătuș a condus-o pe Steaua de trei ori consecutiv spre grupele Ligii Campionilor, când formația roș-albastră era antrenată de Dumitru Dumitriu și Mihai Stoichiță.

Nu a fost inclus de Anghel Iordănescu în lotul pentru Campionatul Mondial din Statele Unite, iar decizia lui Tata Puiu i-a lăsat un gust sălciu lui Lăcătuș. Și-a încheiat cariera de jucător în 2000, la FC Național, echipă pentru care a jucat 12 partide.