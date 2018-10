Capitolul la care Craiova e de departe pe primul loc: de DOUA ori mai multi suporteri decat FCSB! Topul spectatorilor in Liga 1

U Craiova se uita de sus la restul Ligii 1.

Cu stadion nou, Craiova si-a facut echipa buna, capabila sa lupte pentru primele locuri in Liga 1. Echipa lui Mangia avut parte de un debut dificil de sezon, insa publicul oltean a fost alaturi de jucatori la partidele de pe teren propriu din acest sezon. Craiova are o medie de 14520 de spectatori in acest sezon, dublu fata de liderul FCSB din clasament.

Echipa lui Dica a atras doar 7480 de oameni la partidele de pe National Arena si de la Voluntari disputate in acest sezon. E posibil ca numarul fanilor sa scada si mai mult in perioada urmatoare. Noua galerie, Peluza Ros-Albastra, s-a declarat deranjata de laudele lui Becali la adresa fanilor dinamovisti si au anuntat ca vor boicota partidele. Becali si-a cerut scuze, insa ramane de vazut daca suporterii vor renunta la boicot.

FCSB a organizat insa cel mai urmarit meci din acest sezon, inevitabil derby-ul cu Dinamo, scor 2-2. 27835 spectator au fost atunci pe National Arena. CSU Craiova are urmatorul meci ca numar de spectatori, 25.000 la partida cu Dinamo. Peste doua etape urmeaza derby-ul cu FCSB, cand acest numar poate fi depasit de olteni.

Pe locul 3 in topul spectatorilor se afla CFR Cluj, cu 5500 de oameni la partidele disputate in acest tur de campionat din Gruia.

Dinamo are un sezon catastrofal, iar asta se vede si in asistenta de pe stadion. Locul 10, la fel ca in clasamentul din Liga 1, cu o medie de 2042 de fani la meciurile din Stefan cel Mare.

Chiajna e ultima in topul spectatorilor din Liga 1, cu o medie de 400 de spectatori la partidele sale.

Media de spectatori in Liga 1