Jucatorul de la FCSB care sfideaza logica! Mesajul lui Mihai Stoica pentru omul respectat de toata lumea: "Alergi ca un jucator de 18 ani!"

Veteranul celor de la FCSB a implinit astazi 38 de ani.

Filipe Teixeira a implinit astazi 38 de ani, fiind unul dintre cei mai buni jucatori ai liderului din Liga 1 si la aceasta varsta. Ajuns in 2017 la FCSB, Teixeira a impresionat imediat si a semnat in vara prelungirea contractului. Cu toate ca echipa a ratat calificarea in grupele Europa League, FCSB i-a prelungit contractul pana vara viitoare.

Managerul FCSB, Mihai Stoica, a postat un mesaj pe retelele de socializare prin care isi arata aprecierea fata de Teixeira: "Alergi ca unul de 18, te antrenezi ca unul de 28 si gandesti ca unul de 48" a scris Stoica pe contul sau.

Teixeira si-a inceput cariera la Felgueiras in Portugalia si a mai trecut apoi pe la PSG, West Bromwich Albion sau Metalurg Donetsk. Prima echipa din Liga 1 la care a jucat a fost Rapid intre 2011 si 2013. Apoi el a mai trecut pe la Petrolul si Astra.