Era majoreta in fotbalul american, dar acum lucreaza ca asistenta medicala la terapie intensiva!

O frumoasa majoreta a celor de la Denver Broncos trateaza pacientii care sunt infectati cu coronavirus.

Gabriela Windey (29 ani) este majoreta pentru echipa de fotbal american Denver Broncos. Pentru ca nu se stie cand se va relua sezonul, iar activitatea sa ca majoreta este intrerupta, ea se afla in prima lupta a luptei contra coronavirusului din SUA, cea mai afectata tara, cu 52.883 decese si 965.000 de infectari. Ea lucreaza de 7 ani la UC Health University of Colorado Hospital din orasul Aurora si face ture de 12 ore sau mai mult, de trei ori pe saptamana, in sectia de terapie intensiva, tratand multe dintre cele peste 10.000 de cazuri inregistrate in acest stat, pana acum.

“Este o situatie foarte grea, foarte diferita de tot ce am trait pana acum in aceasta meserie. Este dureros sa vedem cati oameni sunt afectati de coronavirus si cat de mult sufera. Din fericire, am avut un singur deces pe tura mea, o persoana care avea si alte probleme grave de sanatate. Familia mea locuieste in Colorado Springs si o pot vedea doar o data sau de doua ori pe luna. Ritmul de lucru este unul rapid, mult mai rapid decat cel cu care eram obisnuiti. De obicei, pacientii sunt fani inraiti Broncos, ma recunosteau cand eram de serviciu si vorbeam despre fotbal si despre club, dar acum e mai greu cu costumul de protectie PPE, masca si ochelarii”, a declarat Gabriela pentru The Athletic.

Ea nu a putut participa la selectia din acest an si a fost nevoita sa trimita un video pentru auditia de selectie. Nu este singura majorata de la Broncos care lucreaza in spital in timpul crizei Covid-19, colegele Alexandria Giannini si Katherine Sierra fiind, de asemenea, asistente medicale.