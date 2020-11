Novak Djokovic, acuzat de NON-COMBAT la Viena si condamnat public de directorul turneului: "Chiar daca gandesti asa, nu spui asta intr-o conferinta de presa!" 

ATP Viena: Novak Djokovic a semnat una dintre cele mai stranii infrangeri suferite in cariera.

Novak Djokovic a suferit saptamana trecuta cea mai drastica infrangere a carierei intr-un meci jucat in sistem 2/3 seturi, fiind invins in sferturile turneului ATP 500 de la Viena, scor 6-2, 6-1 de catre numarul 42 ATP, Lorenzo Sonego, lucky loser in competitia din capitala Austriei.

Imediat dupa meci, 'Nole' a admis ca indeplinirea obiectivului de a ramane lider ATP la finalul anului i-a redus semnificativ motivatia, facand o declaratie care a suscitat suspiciuni in domeniul integritatii sportive: "Da, faptul ca joi am primit confirmarea ca voi incheia anul pe primul loc a avut azi un efect asupra mea. Am reusit ce mi-am propus cand am venit aici, mi-am asigurat locul de lider mondial. Plec de aici impacat cu ce am facut, privesc deja spre urmatorul capitol al carierei mele. Sunt sanatos si vreau sa inchei sezonul in forta la Londra. Nu sunt mahnit de ceea ce s-a intamplat, mi-am indeplinit misiunea”, a afirmat liderul mondial, conform Eurosport.

Directorul turneului de la Viena, Herwig Straka a catalogat afirmatiile facute de Novak Djokovic ca fiind ”nenecesare”: "Nu exista loc pentru resentimente. Avem o relatie foarte buna, in principiu, dar modul in care a jucat vineri si declaratiile facute in conferinta de presa au fost nenecesare. Chiar daca gandesti asa, nu spui asta intr-o conferinta de presa," a punctat Herwig Straka, conform Tennis 365.

Novak Djokovic are in prezent 292 de saptamani petrecute in postura de lider mondial, cu doar 18 mai putine decat Roger Federer, detinatorul recordului absolut in clasamentul all-time.