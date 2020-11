BREAKING NEWS! ATAC terorist cu arma in Viena! Exista mai multi morti si raniti! Atentie, detalii cutremuratoare

Scene de groaza pe strazile Vienei!

1:50 Politia din Viena le cere oamenilor aflati pe strazi sa se adaposteasca si sa evite folosirea mijloacelor de transport public.



Still active: Stay at home! If you're on the Streets, take shelter! Keep away from public places, don't use public Transportation! #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

00: 25 Reactia lui Klaus Iohannis dupa atacul terorist din Viena:

"Vesti ingrozitoare din Viena in seara asta. Condamn cu tarie aceste acte de teroare. Condoleantele mele familiilor si celor apropiati victimelor. Romania se solidarizeaza cu Austria", a fost mesajului presedintelui Romaniei.

Terrible news from #Vienna tonight. I strongly condemn these heinous acts of terror. My condolences to the families and close ones of the victims. Romania stands in solidarity with #Austria. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) November 2, 2020

00:05 Atacatorii au tras mai multe focuri de arma in oamenii care treceau prin centrul capitalei Austriei. Conform mai multor surse, exista mai multi morti si raniti. Autoritatile au confirmat pana acum un singur deces. Atacul terorist a inceput la 21, ora Romaniei, la Seitenstettengasse. Mai multi indivizi inarmati cu pusti au tras cu arma in 6 locuri diferite. Un suspect a fost impuscat si ucis de politie, anunta surse oficiale.

HAPPENING NOW - Terror attack in #Austria. Tens of emergency units have arrived in the city center of #Vienna. At least 7 dead, many more injured. One terrorist dead, one detained, multiple still at large.pic.twitter.com/1S5BWpplb3 — Disclose.tv ???? (@disclosetv) November 2, 2020

Unul dintre atacatori s-ar fi aruncat in aer. La doua ore de la tragedie mai multe persoane au fost luate ostatice la restaurantul de sushi Akakiko din Mariahilfer Stasse. Locatia se afla la 2,5 km de sinagoga din Seitenstettengasse, unde a avut loc atacul terorist.

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj pe Twitter dupa tragedia din Viena.

"Noi, francezii, impartasim socul si tristetea austriecilor dupa atacul din Viena. Dupa Franta, a fost atacata si Austria, tara noastra prietena. Aceasta este Europa noastra. Dusmanii nostri trebuie sa stie cu cine au de-a face. Nu vom da inapoi la nimic", a fost meajul lui Macron pe Twitter.

Wir, Franzosen, teilen den Schock und die Trauer von der Österreicher nach einer Angriff in Wien. Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020