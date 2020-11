EXCLUSIV | Detalii CUTREMURATOARE din Viena! Un roman povesteste cu LUX DE AMANANUTE tot ce a fost acolo: ATENTIE, informatii cu puternic impact emotional! Detalii nestiute

Constantin Alin, managerul general al echipei FC Valahia Viena, a oferit informatii exclusive in emisiunea Ora Exacta in Sport despre atentatul terorist din Viena.

Constantin Alin locuieste in Viena, fiind in prezent managerul echipei FC Valahia.

Romanul spune ca nimeni nu se astepta la asa ceva in Viena si totul s-a nimerit in cel mai prost moment posibil. In Austria a fost ultima seara inainte ca tara sa intre in carantina, iar afara erau 20 de grade, moment care a determinat mii de persoane sa iasa la o ultima gura de aer pe strazile unuia dintre cele mai frumoase orase din Europa. Totul s-a incheiat, din pacate, cu o tragedie despre care vorbeste toata lumea in acest moment.

Constantin Alin spune ca a fost si el in centru ieri, insa a ales sa plece cu fix jumatate de ora inainte ca tragedia sa se intample:

Declaratiile EXCLUSIVE facute de Constantin Alin la PRO X:

"Aveam un coleg care lucra in zona respectiva si care ne tot trimitea permanent tot felul de poze si video si s-a instalat oarecum groaza. Toata lumea isi intreaba cunoscutii daca sunt ok. Nimeni nu se astepta, aici, in Austria si Viena comunitatea musulmana e foarte bine vazuta si foarte bine tratata. Nimeni nu s-ar fi asteptat la un asemenea atac.

A circulat aseara un video care ulterior a fost scos. La un moment dat alerga o femeie cu un copil in brate si tipul respectiv tragea in ea. E groaznic si e inca sentimentul de teama, pentru ca inca nu au fost prinsi toti. Unul este inchis complet, am inteles ca armata a fost mobilizata. S-a instalat o teama. Austria poate a primit foarte usor valul asta de imigranti si deja sunt foarte multi. Ma refer la cei veniti din Siria, Afganistan etc. Marea majoritate sunt deja recalcitranti si atacul asta cred ca e un semn de alarma. Cred ca ar trebui sa fim mai selectivi, sper ca in Romania sa nu se intample asa ceva pe viitor. Multumesc lui Dumnezeu eu am fost in oras cam cu jumatate de ora mai devreme si cand am ajuns acasa am inceput sa primesc video. Multumesc lui Dumnezeu ca am plecat mai devreme, se putea intampla oricui. Orasul era plin, oamenii au iesit ca pentru o ultima seara, iar centrul orasul si zona respectiva e permanent plina de oameni. In primele minute oamenii nu au realizat ce se intampla, ei stateau si se uitau. Repet, nimeni nu se astepta la asa ceva in Viena. Alergau pe strada si ii impuscau la intamplare.

Unul dintre baietii care joaca la noi la echipa lucreaza in zona respectiva si el ne-a anuntat primul ca sa stam in casa, sa fim in siguranta. Zona centrala a fost sigilata de politie si am inteles ca in acest moment controleaza bloc cu bloc, scara cu scara si incearca sa identifice.

In Viena tot ce inseamna sinagogi si scoli evreiesti sunt mereu sub paza. Chiar si restaurantele evreiesti au de multe ori pauza. Efectiv, restaurantele care au fost acolo s-au inchis in acel moment si toata lumea a incercat sa elibereze strazile pentru a usura misiunea politie. Erau mii de oameni in centrul orasului la ora respectiva. Era si foarte cald, cred ca vreo 20 de grade.

Problema a fost ca dupa tot atacul din centrul orasului, au inceput atacuri in alte 6 zone. La un moment dat stiu ca s-a inchis o statie de metrou si era un video cu politia in timp ce intra in subteran. Momentan nu sunt vesti despre ce s-a intamplat acolo, sa speram ca nu sunt si mai multi morti. La vreo jumatate de ora dupa atacul din centru, incet-incet s-au auzit focuri si din alte zone. In districtul 11 sunt cei mai multi romani si cand s-a auzit ca se trage acolo a fost o panica foarte mare. 60% din comunitatea noastra traieste acolo, dar pana acum nu am auzit de vreun roman sa fi fost ranit.", a declarat Constantin Alin, manager general la FC Valahia Viena