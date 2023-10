În această seară, echipa Visuri la cheie readuce bucuria în sufletul unui copil: ”Să-l ajutăm să aibă siguranța că acasă e perfect”

Odată reîntorși, totul a devenit o amintire – nu și-au mai găsit locul, iar apoi s-au pierdut și ca întreg. Rezultatul? Un copil care a realizat că nu mai știe unde și cui îi aparține. Cu toate acestea, ceva nu s-a schimbat: bucuria lui și speranța că totul va fi bine. Astăzi, de la 21:30, autocarul Visuri la cheie va ajunge pe terenul de fotbal de la Ploiești pentru a porni o poveste de neratat, care poate fi văzută pe PRO TV.

”M-am născut în Spania, unde am stat timp de 2 ani cu părinții mei. Mama și tata au decis să venim în România, la bunicul meu. Apoi, tatăl meu a găsit un apartament, ne-am mutat acolo, am stat jumate de an, mama a divorțat de tatăl meu, a găsit pe altcineva”, își amintește Daniel. După ce s-a mutat cu mama lui, părea că nu-și găsește cu adevărat scopul: ”îmi lipseau unele lucruri și am vrut să merg la tatăl meu. Am stat la el la cazare, apoi am stat la mătușa mea. Îmi lipsea mama, nu aveam pe cineva aproape, cineva legat de mine, sufletește”. Atunci a intervenit Icu, bunicul, care a venit, l-a luat și l-a adus în casa lui cea veche. Acolo unde trăiesc și în prezent.

După ce vor vedea în ce condiții dificile trăiesc și îi va afla povestea de viață, arhitecta Andra Marinescu va oferi o declarație emoționantă: ”copilăria înseamnă acasă, dar acest copil a făcut cei șapte ani pe drumuri. Și când a revenit la Icu, și-a regăsit sentimentul de acasă. Să-l ajutăm să aibă siguranța că acasă e perfect”. Ce surprize îi vor pregăti în apartament și ce provocări vor întâmpina pe parcurs, aflăm în doar câteva ore.

Și Alex Gavrilescu va fi la fel de sensibilizat de iubirea sinceră pe care și-o poartă Daniel și bunicul și va munci cu inima deschisă înspre a le duce la capăt toate visurile. Finalul experienței îl va surprinde pe arhitect cu o dorință clară: ”Daniel îl are pe bunic și părinți așa cum îi are, dar cel mai mult se are pe el. Sper că felia de viață pe care i-o lăsăm aici să-l sprijine și să-și atingă maximul dorințelor lui”.

Dragoș, Bucur, Cristina Joia, Alex Gavrilescu și Andra Marinescu formează echipa care va aduce speranță în această seară. Echipa de fotbal de suflet a copilului pe care-l vor cunoaște, îi va ajuta cu o surpriză de neuitat. Nu ratați, de la 21:30, cea de-a șasea ediție din sezonul 10, pe PRO TV! Emisia poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.

Visuri la cheie – Crede în oameni!