Dezvăluiri cutremurătoare ale lui Cătălin Zmărăndescu: „După incidentul cu Gigi Becali m-am urcat pe marginea blocului, la etajul 10!”

Fostul concurent de la Survivor România 2022 s-a destăinuit în cadrul podcast-ului lui Damian Drăghici, povestind câteva episoade din viața sa din perioada în care a fost bodyguard-ul lui Gigi Becali. Campionul internațional la kickboxing a oferit detalii, unele dintre ele cutremurătoare, legate de momentele mai puțin plăcute prin care a trecut.

Cătălin Zmărăndescu, despre Gigi Becali: „Nu e un om rău, dar e influențabil!”



Seria dezvăluirilor a început cu momentul în care l-a cunoscut pe patronul FCSB-ului, punctând că l-a schimbat mult intrarea în politică. Cătălin Zmărăndescu a spus despre Gigi Becali că este o persoană influențabilă și și-a reamintit momentul în care a ajuns să lucreze pentru finanțatorul roș-albaștrilor, după ce a avut o altercație cu unul dintre bodyguarzii săi, la finalul unui meci.

„Cu Gigi Becali a fost într-o altă viață. Îmi aduc mereu aminte cu plăcere prima perioadă cu Gigi Becali, când încă nu intrase în fotbal, în politică, era un om ca noi.

Politica îi face pe oameni nu câini, ci hiene! El nu e un om rău, dar e influențabil, crede tot ceea ce i se spune, fără să verifice. I-am spus și lui, îmi place de Gigi Becali, ăla pe care l-am știut eu. 'Ehehe, Gigi ăla s-a dus demult!', mi-a răspuns.

A fost o chestie ciudată, i-am bătut un bodyguard într-un meci, a venit Gigi cu parpalacul pe umeri: 'Cătăline, bravo, bravo! De mâine lucrezi pentru mine, ești angajat pe 300 de dolari, să vii la Lido!'.

Eram copil amărât, mi s-a spus că e om de încredere, a fost o rampă de lansare în viață. Am fost lângă el vreme de 16 ani. Nu regret nimic. Tot ce s-a întâmplat atunci, a dus la momentul care sunt eu astăzi. Și n-aș mai fericit acum”, a declarat Cătălin Zmărăndescu pentru podcast-ul lui Damian Drăghici.

Momentul care i-a schimbat viața lui Cătălin Zmărăndescu



Fostul luptător a vorbit și despre episodul din 2009, care i-a schimbat complet viața, după ce mașina lui Gigi Becali a fost furată de niște hoți. Deși i-a prins pe cei care au plecat cu bolidul finanțatorului, Zmărăndescu a fost băgat în arest timp de 29 de zile, iar apoi s-a ales cu trei ani de închisoare cu suspendare.

„Eu am primit de la Dumnezeu o pălmuță pentru tot ceea ce făceam eu atunci! Libertatea e mai scumpă decât orice.

Când nu mai ai libertate, e foarte rău. Am învățat un lucru. În viața asta, fiecare dintre noi merităm a doua șansă. Una e când o accepți cu umilință și îndrepți ceva, alta când consideri că ți se cuvine și nu înveți nimic! Eu am primit a doua șansă, în ordinea asta: Nicu Gheară, Luiza Zmărăndescu, soția mea, oamenii ăștia mi-au schimbat destinul”, a adăugat fostul luptător.

Cătălin Zmărăndescu, aproape de un gest extrem



În apropierea încheierii podcast-ului, Cătălin Zmărăndescu a făcut o confesiune neașteptată și cutremurătoare, dezvăluind că a fost aproape de un gest extrem după incientul prin care a trecut în urma scandalului cu Gigi Becali. Fostul luptător a recunoscut că un prieten de-ai lui, psiholog de meserie, a fost cel care l-a ajutat să depășească momentul.

„În momentul în care am pierdut tot, după incidentul cu Gigi Becali, m-am urcat pe marginea blocului, la etajul 10, cu picioarele în gol: 'De ce mai trăiesc? Am fost prost, am făcut greșeli, una după alta!'. Și m-a sunat un prieten foarte bun, de-al meu, psiholog de meserie: 'Ce faci, mă? Ești bine, unde ești? Hai că vin acum!'.

S-a așezat lângă mine, cu picioarele în gol: 'Dacă sari tu, sar și eu!'. Mi-a zis: 'Ești un egoist, un prost, un nesimțit!' De ce? 'Te gândești doar la tine, nu la mama, nu la tatăl tău. Nu ești nici primul, nici ultimul. Mă, dar dacă aveai vreo boală incurabilă, ce făceai?!'.

Și m-a făcut puternic, dintr-o slăbiciune a mea. 'Este un act de mare curaj, să te sinucizi, dar și cea mai mare prostie, să-ți iei viața dată de Dumnezeu! Dacă suntem pe pământ, trebuie să facem ceea ce suntem meniți să facem'. Omul ăla e și azi lângă mine, și-i mulțumesc pentru asta. Dumnezeu lucrează prin oameni!”, s-a confesat Zmărăndescu.