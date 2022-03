„Zmără, ce bine arăți!” Cătălin Zmărăndescu a dezvăluit cine i-ar fi făcut avansuri la Survivor România: „Nu știi dacă glumește sau spune serios!” 

Cătălin Zmărăndescu (49 ani) a revenit în țară după ce a fost eliminat de la Survivor România 2022, în urmă cu o săptămână. Fostul campion internațional la kickboxing a fost prezent în cadrul emisiunii „La Măruță”, acolo unde a mers în platou alături de soția sa, Luiza și a răspuns la cele mai incomode întrebări puse de fani legate de situația din competiție.

Cătălin Zmărăndescu a dezvăluit cine i-ar fi făcut avansuri la Survivor România



Întrebat dacă a existat cineva care să întrețină relații intime, Zmărăndescu a dezvăluit că a existat o discuție în care au fost implicați Marian Drăgulescu și Elena Chiriac, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Cu toate astea, când a fost întrebat dacă i s-au făcut avansuri în timpul competiției, fostul campion internațional la kickboxing a declarat că au existat momente în care a simțit că Emil Rengle i-ar face avansuri.

„La un moment dat, a fost o discuție: Marian Drăgulescu și Elena Chiriac. Au fost acuzați de chestia asta. Vă spun clar: n-aveau cum să facă lucrul ăsta pentru că erau în cort cu mine. Marian Drăgulescu geme în somn.

Singurele avansuri, recunosc, au venit din partea lui Emil Rengle. A început așa: 'Zmără, ce bine arăți de când ai slăbit. Mă uit la tine dimineața, când te speli' Emil e un tip care nu știi dacă glumește sau vorbește serios”, a declarat Cătălin Zmărăndescu în cadrul emisiunii „La Măruță”.

Cătălin Zmărăndescu, pus să își caracterizeze colegii: „Cel mai profitor om! / Cel mai bun jucător de poker!”



„CRBL - Cel mai profitor om. Știe jocurile, a mai fost în reality show-uri de asemenea anvergură, din prima zi până când va ieși își va juca în continuare cartea.

Elena Chiriac - Actriță. Am văzut declarația ei, și pe mine m-a pus puțin pe gânduri, eu nu am avut absolut nicio discuție cu ea sau ceva de genul ăsta. După ce am primit mesaje de la familie toată lumea s-a schimbat, dar parcă ea mai mult și am avut o perioadă în care am vorbit doar lucruri stricte. Am zis că o fi puțin mai țăcănită așa, era pusă pe ceartă, zic o las în pace, eu nu mă cert cu femeile, ce dracu să fac, stau liniștit în banca mea.

Emil Rengle - Culmea la ce spun eu acum, nu știu cum se vede la televizor, dar eu cu Rengle m-am înțeles foarte bine acolo. E un copil încă, nu s-a maturizat.

Laura Giurcanu - Cel mai bun jucător de poker. Next, please!

Mari Fica - Inocență.

Marian Drăgulescu - Nu știu cum să mă raportez, iar dacă zic ceva zici că am ceva cu el. Vă spun o declarație de ale lui și voi vă gândiți după. A spus în felul următor, la un moment dat: 'Eu mă zbat să câștig fiecare imunitate personală, pentru că altfel voi fi nominalizat să plec acasă'. Ziceți voi mai departe. Singurul concurent care urla și țipa de mama focului când lua imunitatea individuală era el, niciunul nu a făcut așa.

Natalia Duminică - Băi, frate, warrior, cel mai puternic luptător. Fata asta, cu genunchii rupți a adus puncte, s-a câștigat imunitate, s-a câștigat imunitate pe cârca ei și a plecat acasă ruptă, merită plus nota 10.

Otilia - Copilul meu, ce să zic?

Radu Itu - Ce să zic eu de Răducu, și el încă își trăiește copilăria.

Robert Niță - Nu știu ce să zic, nu pot să îl numesc Survivor.

Roxana Ciuhulescu - Mai departe, vă rog frumos.

TJ Miles - O să rămâneți surprinși și o să vedeți că eu și TJ am rămas prieteni. Sunt mai multe de zis despre el, vine din altă lume, primește altă educație și sunt percepute alte lucruri. Faptul că a venit în România și nu înțelege sensul cuvintelor îl pune într-o situație proastă și toată lumea îl taxează. Eu am văzut un lucru, el nu poate să țină o discuție în română, iar ceilalți nu pot ține o discuție în engleză. E foarte ok, lăsând la o parte discuțiile cu el, am realizat că discuțiile au fost pentru că a fost împis sau pus să se certe cu mine, el nu s-ar certa niciodată”, au fost caracterizările lui Cătălin Zmărăndescu.