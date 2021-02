A vrut sa fie Neuer, dar NU i-a iesit! :)) Gafa URIASA care a devenit virala imediat! Ce a putut sa faca portarul

Un portar din Spania a facut gafa carierei si a devenit rapid viral!

Totul s-a petrecut la un meci din Liga 3 din Spania, dintre La Roda si Calvo Sotelo Puertollano. La scorul de 1-0 pentru Calvo Sotelo, portarul lui La Roda a facut gafa care i-a fost decisiva echipei sale.

In minutul 66, Chino a preluat un balon saltat de un coechipier peste jucatorii adversi, apoi a incercat sa degajeze balonul cu mana, insa nu a aruncat cum trebuie, iar mingea a ricosat din gazon, in apropierea unui jucator de la Puertollano. Fotbalistul s-a inaltat de langa portar si a trimis balonul in poarta lasata libera.

???????? OJO AL FALLO Y OJO AL GOLAZO‼️ ⚽️ Calvo Sotelo - La Roda de anoche,

grupo 18 de tercera división ???????? Segundo gol del Calvo Sotelo Puertollano (Ivan Limón) tras el fallo del porteo ➡️ vía @cmmplay pic.twitter.com/sXjrOfmw4Q — Carrusel Deportivo (@carrusel) February 18, 2021