Colosal! Cat castiga Dumitru Dragomir doar din pensie

Dumitru Dragomir (74 ani) este in centrul atentiei dupa scandalul din urma cu o seara, cand a sarit la bataie dupa ce un protestar l-a jignit.

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, care acum candideaza la Consiliul General al Munincipiului Bucuresti atrage atentia si cu pensia colosala pe care o incaseaza lunar.

Conform Newsweek, Dumitru Dragomir are o pensie cumulata din 3 surse diferite, iar suma acesteia ar ajunge pana la 206.400 de lei, aproximativ 4250 de euro lunar, incasati de la stat.

Mai mult decat atat, fostul sef LPF primeste si din partea FRF inca 4 000 de euro, dupa cum anunta impact.ro in urma cu cateva luni.

Chiar Dumitru Dragomir a vorbit despre pensia pe care o primeste in urma cu cateva luni, in care spunea ce suma uriasa a platit la stat in perioada in care era salariat LPF.

"Acum construiesc un bloc, cel mai frumos din Bucuresti, va spun. E la 200 de metri de Herastrau. Stau acolo de dimineata pana seara. In rest, sunt angajatul fiului meu. Dar nu iau niciun ban, traiesc din pensie. Am o pensie buna. Pai aveam 15 000 de euro salariul cand eram la LPF. Plateam 6000 de euro la stat. Cum sa nu iau pensie buna", a spus Dumitru Dragomir acum cateva luni.