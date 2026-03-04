Printre altele, finanțatorul campioanei en-titre a anunțat și înființarea unui departament de scouting, pe care îl va conduce chiar el. E gata să facă și câteva transferuri la echipă, dar va ține la FCSB unul dintre cei mai experimentați jucători.

Valentin Crețu (37 de ani) va ajunge la final de contract cu FCSB în această vară, dar Becali este mulțumit de evoluțiile fundașului dreapta, pe care-l vrea pentru cel puțin încă un sezon.

Gigi Becali îi oferă un nou contract lui Valentin Crețu

Atitudinea fundașului dreapta l-a impresionat pe omul care decide totul la FCSB, astfel că acesta va primi un nou contract.

"Normal că îl țin, îi prelungesc. Își face treaba omul, își dă viața", a spus Becali, la Fanatik.ro.

Vali Crețu joacă la FCSB din 2019, iar în acest sezon a prins minute bune la echipă, atât în campionat cât și în cupele europene. A evoluat în 28 de partide, reușind să ofere și șapte pase decisive.

FCSB va juca în play-out pentru prima oară cu noul format al Superligii

Roș-albaștrii s-au impus în etapa 29 de la Arad, 4-2 cu UTA, dar nu a fost de ajuns pentru a menține suspansul luptei pentru un loc în play-off până în ultima rundă din Superliga. FC Argeș a reușit să obțină ultimul loc de play-off, grație victoriei cu Dinamo, scor 1-0.

FCSB se află pe locul șapte în clasamentul Superligii cu 46 de puncte și va începe play-out-ul de pe prima poziție. Va juca în ultima etapă cu U Cluj, pe Arena Națională, astfel că poate majora diferența față de urmăritoare.